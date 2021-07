La tempête tropicale Elsa déclasse son atterrissage après l’ouragan

Elsa est devenu le premier ouragan de la saison la semaine dernière.

Le chemin d’Elsa traversera le nord de la Floride avec de fortes pluies, des vents.

La tempête se déplacera vers la Géorgie, les Carolines et la Virginie plus tard dans la semaine.

Après avoir remonté la côte ouest de la Floride, la tempête tropicale Elsa a touché terre vers 11 heures mercredi matin dans le comté peu peuplé de Taylor, le long de la côte nord du golfe de l’État, a annoncé le National Hurricane Center.

Les prévisionnistes disent que le chemin d’Elsa traversera le nord de la Floride à l’intérieur des terres avec de fortes pluies et du vent et se dirigera vers la Géorgie, les Carolines et la Virginie avant de se diriger vers l’océan Atlantique d’ici vendredi.

Plus tôt, les rues de Key West s’étaient transformées en rivières rugissantes et Tampa a été balayée par des vents violents et de fortes pluies alors que la tempête, s’affaiblissant légèrement mais toujours puissante, enroulait la côte ouest de la Floride.

Au large de Key West, les garde-côtes et un bon bateau samaritain ont secouru mardi 13 personnes qui faisaient partie d’un groupe de 22 qui ont quitté Cuba sur un bateau qui a chaviré dans les eaux agitées par la tempête. Neuf personnes étaient toujours portées disparues.

Elsa, rétrogradée d’ouragan à tempête tropicale, se déplaçait presque parallèlement à la côte ouest de la Floride depuis environ un jour. La tempête, centrée à environ 115 milles à l’ouest-sud-ouest de Jacksonville, se dirigeait vers le nord à environ 14 mph. Il a porté des vents soutenus jusqu’à 65 mph.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’une « oscillation » à l’ouest à l’approche de la tempête de Tampa a permis de minimiser les dégâts. Aucun décès ni blessé grave n’a été signalé jusqu’à présent, a-t-il déclaré.

« Tout bien considéré, là où nous avons examiné il y a 72 heures, je pense que les impacts ont été inférieurs à ce que nous pensions être raisonnable », a déclaré DeSantis. « Nous avons de la chance. »

DeSantis a déclaré qu’il y avait jusqu’à 26 000 clients sans électricité dans la région de Tampa Bay, la plupart dans les comtés de Hillsborough, Pinellas et Polk.

Les avertissements de tempête tropicale ont été annulés pour Cape Coral et Fort Myers. Une grande partie du centre de la Floride est restée sous une surveillance de tornade alors que des bandes de pluie et de violents orages associés à Elsa se déplacent à travers l’État. Quelques tornades restent possibles dans le centre-ouest jusqu’au nord de la Floride cet après-midi.

Les responsables de l’aéroport international de Tampa ont suspendu les opérations mardi soir, forçant l’annulation d’environ 200 vols, mais les ont repris mercredi à 8h30 après avoir vérifié les dommages causés par la tempête. Elsa a provoqué des rafales allant jusqu’à 41 mph pendant la nuit.

« L’aéroport n’a subi aucun dommage de la tempête », ont déclaré les responsables de l’aéroport dans un communiqué. « Les routes de TPA sont dégagées et les garages et le centre de location de voitures sont ouverts. »

Précédemment: Elsa retrouve le statut d’ouragan et rugit plus près de la côte ouest de la Floride

La tempête a compliqué la recherche de survivants et de victimes potentiels lors de l’effondrement, le 24 juin, d’un immeuble de la région de Miami. Malgré ce défi, les équipes ont poursuivi leurs recherches dans les décombres de Champlain Towers South à Surfside, en Floride. Le nombre de morts de cette tragédie est passé à 46 mercredi.

La tempête Elsa devrait traverser le sud-est et le centre des États-Unis jusqu’à jeudi, a déclaré Jack Beven, spécialiste principal des ouragans au National Hurricane Center de la NOAA à Miami.

En Géorgie, un avertissement de tempête tropicale a été affiché le long de la partie de la côte de Brunswick. Le Hurricane Center a déclaré que des vents soutenus allant jusqu’à 50 mph sont attendus dans certaines parties du sud-est de la Géorgie.

« Pour le moment, nous envisageons essentiellement une journée nuageuse, pluvieuse et venteuse », a déclaré mardi le directeur de l’Agence de gestion des urgences du comté de Glynn, Alec Eaton, au Brunswick News. «Je suis convaincu que nous pouvons nous asseoir et le laisser passer sans aucun impact majeur. Avec un peu de chance. »

Une veille de tempête tropicale était en vigueur aussi loin au nord que Duck, en Caroline du Nord, jusqu’à Chincoteague, en Virginie, et pour la baie de Chesapeake au sud de New Point Comfort.

Elsa est devenu le premier ouragan de la saison la semaine dernière, traversant les Caraïbes et faisant trois morts. Il s’est quelque peu calmé en tempête tropicale mais a retrouvé mardi le statut d’ouragan pendant quelques heures avant de redevenir une tempête tropicale.

Contributions : Diane Pantaleo et Cheryl McCloud, USA TODAY Network ; The Associated Press