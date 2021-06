La tempête tropicale devrait frapper les États-Unis, la saison des ouragans devient plus active

Les États-Unis sont déjà confrontés à une réponse étirée en cas de catastrophe. Une sécheresse record s’empare de l’Occident, faisant craindre des pannes de courant et des incendies de forêt plus graves. Et les habitants de la côte du Golfe se remettent et se reconstruisent toujours après le nombre record de tempêtes de l’année dernière.

La saison des ouragans devient plus longue et plus intense à mesure que le changement climatique déclenche des tempêtes destructrices. Le réchauffement climatique augmente également le nombre de tempêtes qui se déplacer lentement et caler le long de la côte, un phénomène qui produit des précipitations plus abondantes et des ondes de tempête plus dangereuses.

Le président Joe Biden, lors d’une visite au siège de l’Agence fédérale de gestion des urgences en mai, a déclaré que l’agence doublerait ses dépenses pour aider les villes et les États à se préparer aux catastrophes météorologiques extrêmes, à 1 milliard de dollars cette année, contre 500 millions de dollars l’année dernière.