La tempête tropicale Danny se rapproche de la frontière entre la Géorgie et la Caroline du Sud

Selon le National Hurricane Center, la tempête tropicale Danny, nouvellement formée, devrait toucher terre lundi près de la frontière entre la Géorgie et la Caroline du Sud.

Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour des parties de la côte de la Caroline du Sud à l’approche de la tempête.

De fortes pluies et de fortes rafales de vent avec des courants de retour dangereux sont prévus pour le sud-est de la Géorgie. Quelques averses devaient arriver tout au long de la journée de lundi avant le centre de la tempête.

« Des vents en rafales sont possibles avec cette tempête, mais la principale menace pour la terre sera toute averse persistante où des crues soudaines sont possibles, en particulier dans les zones basses et mal drainées », a déclaré la météorologue d’AccuWeather, Nicole LoBiondo.

Des vagues agitées et des courants de retour plus forts que la normale sont probables le long de la côte sud-est alors que ce système soulève l’océan.

Quelques centimètres de pluie sont possibles le long des côtes immédiates de la Géorgie et du sud de la Caroline du Sud jusqu’à lundi soir.

Lundi en milieu d’après-midi, les vents maximums soutenus étaient proches de 40 mph. Une station Weatherflow à Folly Beach, en Caroline du Sud, a signalé une rafale de vent de 41 mph.

Un affaiblissement rapide est prévu pour Danny après l’atterrissage, a déclaré le centre des ouragans.

Une deuxième perturbation – une vaste zone de basse pression associée à une onde tropicale – produit un petit groupe d’averses et d’orages sur l’océan Atlantique tropical oriental.

Dans l’est de l’océan Pacifique, l’ouragan Enrique devrait produire de fortes pluies dans le sud-ouest du Mexique au cours des prochains jours, a indiqué le centre des ouragans.

Cette saison, qui a officiellement commencé le 1er juin, l’Atlantique a connu quatre tempêtes nommées. C’est la quatrième fois dans l’ère moderne des satellites qu’il y a une quatrième tempête nommée avant le 1er juillet, selon le météorologue de Weather Channel Jim Cantore.

Le gouvernement fédéral s’attend à une autre saison active des ouragans dans l’Atlantique en 2021, et six à dix ouragans pourraient se former, ont déclaré les prévisionnistes en mai.

La saison se termine le 30 novembre. Une saison moyenne génère généralement sept ouragans et culmine en août et septembre. Si les prévisions se vérifient, ce sera une sixième année consécutive record d’activité supérieure à la normale.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a déclaré que 13 à 20 tempêtes nommées se développeraient. Ce nombre inclut les tempêtes tropicales.

Une autre perturbation dans l’Atlantique

Un lent développement de la perturbation sur l’océan Atlantique oriental est possible jusqu’à la fin de la semaine tandis que le système se déplace rapidement d’ouest en ouest-nord-ouest à environ 20 mph, atteignant probablement les Petites Antilles tard mercredi ou mercredi soir.

« Il peut y avoir un certain développement progressif avec cela au fur et à mesure qu’il traverse l’Atlantique, et il est possible que cela puisse s’organiser suffisamment pour devenir une dépression tropicale au cours de la première moitié de la semaine », a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Adam Douty.

Même si la perturbation ne parvient pas à s’organiser en un système tropical, des averses en rafales et des orages sont probables dans les Petites Antilles et le nord-ouest des Caraïbes vers le milieu de la semaine, ont déclaré les prévisionnistes d’AccuWeather.

