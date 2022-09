La tempête tropicale Danielle se transforme en ouragan après une saison atlantique inhabituellement calme | Nouvelles américaines

Après une saison de tempête inhabituellement calme, la première s’est transformée en ouragan.

La tempête tropicale Danielle a atteint la force d’un ouragan lorsque ses vents maximums soutenus ont été enregistrés à 75 mph vendredi matin, mais ne constitue actuellement une menace pour aucune terre.

Le National Hurricane Center des États-Unis indique que l’ouragan se trouve à environ 885 miles (1 424 km) à l’ouest des Açores et dérive lentement vers l’ouest à 1 mph.

On s’attend à ce qu’il serpente dans l’océan Atlantique au cours des prochains jours, et aucune veille ou avertissement côtier n’est en place.

Danielle est exceptionnellement loin au nord, mais l’eau à l’ouest des Açores est de deux à quatre degrés au-dessus de la normale.

Cela n’affectera pas le Royaume-Uni pour l’instant, selon la présentatrice météo de Sky News, Kirsty McCabe, mais pourrait affecter la météo du week-end prochain, qui coïncide avec les marées de printemps.

“C’est une combinaison de facteurs qui ont limité le développement des tempêtes tropicales, par exemple, trop de cisaillement du vent (c’est-à-dire lorsque la vitesse et la direction du vent changent sur une courte distance) et de l’air sec et chargé de poussière poussant vers l’ouest depuis le désert du Sahara, ” dit-elle.

“Il convient de noter que le pic de la saison des ouragans dans l’Atlantique est la mi-septembre, il se pourrait donc que la saison de cette année ait commencé lentement.”

Le mois d’août est normalement le début de la haute saison des ouragans.

Cependant, cette année, il n’y a eu aucun record de tempêtes en août et la dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1997.

Ceci en dépit de tous les facteurs majeurs d’une saison chargée – y compris l’eau chaude, les vents faibles et La Nina – qui est un phénomène océanique et atmosphérique qui est la contrepartie plus froide d’El Niño.

Les experts ont prédit que ce serait une saison plus active, et les scientifiques pensent maintenant qu’une nappe persistante d’air sec est la raison pour laquelle aucune tempête ne se forme.