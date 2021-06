La tempête tropicale Claudette se renforce après la mort de 13 personnes en Alabama

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur de Cape Fear, en Caroline du Nord, à la ville de Duck sur les Outer Banks.

Le nombre de morts apparent de Claudette s’élevait à 13.

Claudette est devenue plus puissante alors qu’elle rugissait au large des côtes des Carolines lundi, retrouvant le statut de tempête tropicale après une course meurtrière à travers l’Alabama.

Des vents forts et de fortes pluies ont frappé certaines parties de l’est de la Caroline du Nord, et le National Weather Service a émis des avertissements de crue éclair pour la région. Un risque élevé de courants de retour a été signalé pour plusieurs plages.

Le nombre de morts de Claudette s’élevait à 13 en Alabama, dont neuf enfants tués samedi dans un accident impliquant plusieurs véhicules qui a également coûté la vie à un père de 29 ans de l’un des enfants.

Le coroner du comté de Butler, Wayne Garlock, a déclaré que des véhicules avaient probablement fait de l’aquaplanage sur une route submergée par les eaux de crue, bien qu’une équipe d’enquêteurs du National Transportation Safety Board déterminera si les conditions étaient la cause de l’accident.

Garlock a déclaré que l’emplacement de l’épave est « notoire » pour l’aquaplanage, car l’autoroute en direction du nord descend une colline jusqu’à un petit ruisseau.

Claudette a eu des vents maximums soutenus de 40 mph lundi, a déclaré le National Hurricane Center dans un avis. La tempête était située à 90 milles au sud d’Ocean City, dans le Maryland, et se déplaçait est-nord-est à 28 mph, ont indiqué les prévisionnistes. Un avertissement de tempête tropicale en vigueur de Cape Fear, en Caroline du Nord, aux Outer Banks a été annulé, et les ravages causés par Claudette semblaient prendre fin.

« La tempête tropicale #Claudette sortira de la côte nord-ouest ce matin, avec des conditions principalement ensoleillées attendues derrière elle », a publié le bureau du National Weather Service à Morehead City sur Twitter.

La tempête devait se déplacer dans l’océan Atlantique, puis se diriger vers la Nouvelle-Écosse mardi.

En Alabama, ce qui était censé être la fin d’un passionnant voyage à la plage s’est terminé par une épave de 17 véhicules sur la I-65 juste au sud de Montgomery. Une semaine après le début de leur voyage à Gulf Shores, en Alabama, et à moins de deux heures de chez eux, une camionnette du Tallapoosa County Girls Ranch a pris feu. Huit enfants à l’intérieur ont été tués.

L’agence d’application de la loi de l’Alabama a déclaré que les victimes étaient un enfant de 3 ans, un de 8 ans, un de 12 ans, un de 14 ans, un de 15 ans et deux de 16 ans. et un jeune de 17 ans. Ils ont été déclarés morts sur les lieux.

Le PDG de l’Alabama Sheriffs Youth Ranches, Michael Smith, a déclaré que deux enfants de l’employée du ranch Candice Gulley, qui conduisait la camionnette, figuraient parmi les morts. Gulley, directeur de la vie du ranch à Tallapoosa, a été retiré de l’épave et a été hospitalisé.

« Candice est avec nous depuis des années en tant que mère au foyer et elle a élevé plus de 80 enfants qui ont appelé sa mère », a déclaré Smith. « C’est une super dame qui a donné sa vie pour élever des enfants pas si chanceux. »

Également tués dans l’épave : Cody Fox, 29 ans, du comté de Marion, Tennessee, et sa fille de 9 mois, Adriana Fox. Ils voyageaient dans un autre véhicule avec la fiancée de Fox, qui a été hospitalisée dans un état critique.

L’accident, qui a laissé 17 véhicules éparpillés le long de l’autoroute, s’est produit vers 14 h 30 samedi dans le comté de Butler, au sud de Montgomery.

« C’était une scène horrible », a déclaré le shérif du comté de Butler, Danny Bond. « C’était le pire accident de la route dont j’ai été témoin de ma vie. »

Le ranch, un organisme à but non lucratif, propose « des foyers résidentiels de style familial chrétien pour les enfants d’âge scolaire nécessiteux, négligés ou maltraités de l’Alabama dans une atmosphère où ils peuvent devenir des adultes productifs, responsables et heureux spirituellement et physiquement », selon son site Internet.

« Nous allons devoir continuer à avancer car il y a beaucoup d’enfants en Alabama qui ont besoin de notre aide », a déclaré Smith. « Ce n’est pas seulement une tragédie de ranch, pas seulement une tragédie en Alabama – c’est une tragédie nationale. »

Toujours en Alabama, Makayla Ross, une femme de 23 ans de Fort Payne, est décédée samedi après que sa voiture a quitté la route dans un ruisseau enflé, a déclaré à WHNT-TV le coroner adjoint du comté de DeKalb, Chris Thacker. Et un homme de 24 ans et un garçon de 3 ans ont été tués samedi lorsqu’un arbre est tombé sur leur maison juste à l’extérieur des limites de la ville de Tuscaloosa, a déclaré le capitaine Jack Kennedy de l’Unité des crimes violents de Tuscaloosa.

« Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous avons appris 2 décès hier soir à Tuscaloosa », a tweeté le National Weather Service de Birmingham. « Les efforts de sauvetage se poursuivent à Jefferson Co pour un homme qui aurait été emporté par les eaux de crue. Nos pensées et nos prières vont à ces familles. »

La semaine dernière, les prévisionnistes avaient surveillé trois perturbations en même temps, dont une qui est brièvement devenue la tempête tropicale Bill au large des côtes de la Caroline.

Cette saison des ouragans pourrait entraîner une sixième année consécutive record d’activité supérieure à la normale. La National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit que jusqu’à 20 tempêtes nommées se développeront, à commencer par des tempêtes tropicales entraînant des vents de 39 mph ou plus. Les tempêtes deviennent des ouragans lorsque les vents atteignent 74 mph.

Jusqu’à 10 ouragans pourraient se former, a déclaré la NOAA, dont trois à cinq ouragans potentiellement « majeurs » avec des vitesses de vent de 111 mph ou plus. Une saison moyenne génère généralement sept ouragans et culmine en août et septembre.

L’année dernière, la NOAA a prédit que 13 à 19 tempêtes tropicales nommées se produiraient, dont six à 10 seraient des ouragans. Au lieu de cela, un record de 30 tempêtes nommées se sont formées, dont 14 ouragans, dont sept étaient majeurs.

