La tempête tropicale Cindy se forme derrière Bret dans un début précoce et agressif de la saison des ouragans dans l’Atlantique

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – La tempête tropicale Cindy s’est formée derrière la tempête tropicale Bret, dans le premier cas de deux tempêtes dans l’Atlantique tropical en juin depuis le début de la tenue des registres, ont annoncé vendredi les prévisionnistes.

L’événement historique signale un début précoce et agressif de la saison des ouragans dans l’Atlantique qui a commencé le 1er juin et dont le pic s’étend généralement de la mi-août à la mi-octobre. Les prévisionnistes ont blâmé les températures de la mer inhabituellement élevées pour le développement rare.

Cindy devrait rester une tempête tropicale alors qu’elle se dirige vers le nord-est dans les eaux libres.

Pendant ce temps, Bret a apporté des vents, de fortes pluies et des houles allant jusqu’à 15 pieds (4,5 mètres) tôt vendredi sur les îles de l’est des Caraïbes qui se sont fermées pour se préparer à d’éventuels glissements de terrain et inondations. Des responsables de l’île française de la Martinique, dans les Caraïbes, ont déclaré qu’ils recherchaient quatre personnes qui se trouvaient apparemment à bord d’un canot de sauvetage après le naufrage de leur catamaran pendant la tempête.

Des pannes de courant ont été signalées à Saint-Vincent-et-les Grenadines, avec au moins 130 personnes cherchant protection dans des abris gouvernementaux alors que la tempête a emporté une maison et causé de graves dommages à plusieurs autres, selon des responsables.

Les autorités de la Barbade ont déclaré avoir reçu plus d’une douzaine de rapports de dommages à travers l’île, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Le centre de la tempête était à l’ouest de Saint-Vincent et se déplaçait vers l’ouest dans les eaux libres à 18 mph (30 km/h). Ses vents maximums soutenus étaient de 60 mph (95 km/h).

Aéroports, entreprises, écoles et bureaux fermés sur Saint-Vincent, Sainte-Lucie, la Dominique, la Martinique et d’autres îles jeudi midi.

Ralph Gonsalves, Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, avait exhorté les gens à se rendre dans des abris s’ils pensaient que leur maison ne résisterait pas aux vents violents et aux fortes pluies.

« Ces tempêtes peuvent se retourner assez rapidement », a-t-il déclaré.

Les prévisionnistes avaient averti que la tempête pourrait passer directement au-dessus de Sainte-Lucie, qui se trouve au nord de Saint-Vincent, mais sa trajectoire s’est déplacée vers le sud.

« Protégez vos vies, vos biens et vos moyens de subsistance », a exhorté le Premier ministre Philip Pierre à Sainte-Lucie.

Les autorités de Sainte-Lucie ont ouvert un abri à la demande de certains habitants qui craignaient que leurs maisons ne résistent pas à la tempête.

Un avertissement de tempête tropicale était toujours en vigueur pour Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Des précipitations de 3 à 6 pouces (8 à 15 centimètres) ont été prévues de l’île française de Guadeloupe au sud de Saint-Vincent-et-les Grenadines, y compris la Barbade, a déclaré le US National Hurricane Center à Miami. Des vagues dangereuses étaient également une possibilité, a averti le centre.

Bret devait perdre de la force après être entré dans l’est de la mer des Caraïbes et devrait se dissiper d’ici le week-end.

Pendant ce temps, les vents maximums soutenus de Cindy étaient d’environ 45 mph (75 km/h) tôt vendredi, et les prévisions prévoyaient un certain renforcement.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prévu 12 à 17 tempêtes nommées pour la saison des ouragans de cette année. Il a déclaré qu’entre cinq et neuf de ces tempêtes pourraient devenir des ouragans, dont jusqu’à quatre ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus.

Danica Coto, The Associated Press