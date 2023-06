La tempête tropicale Bret se renforce alors que les îles des Caraïbes orientales se préparent à de fortes inondations

La tempête tropicale Bret s’est intensifiée mercredi alors qu’elle visait des îles de l’est des Caraïbes qui se préparaient à des pluies torrentielles, des glissements de terrain et des inondations.

Bret avait des vents maximums soutenus de 100 km/h tard mercredi après-midi et se déplaçait vers l’ouest à travers l’océan Atlantique à 24 km/h, selon le National Hurricane Center de Miami.

La tempête était située à environ 605 kilomètres à l’est de la Barbade et devrait se renforcer avant de frapper plusieurs îles des Caraïbes orientales jeudi soir à une force proche de celle d’un ouragan.

Un avertissement de tempête tropicale a été émis pour Sainte-Lucie et l’île des Caraïbes françaises de la Martinique alors que les responsables de la région exhortaient les gens à se préparer à Bret.

Ce graphique du National Hurricane Center montre une représentation approximative des zones côtières sous avertissement alors que la tempête tropicale Bret s’approche des Caraïbes orientales. (NHC/NOAA)

Une veille de tempête tropicale était en vigueur pour la Barbade et la Dominique.

« Nous connaissons tous l’incertitude liée à l’intensité des prévisions, au mouvement et à l’impact des systèmes météorologiques », a déclaré Fitzroy Pascal du bureau de gestion des catastrophes de la Dominique.

Un avion spécial envoyé mercredi pour enquêter sur la tempête a découvert que Bret avait grossi un peu, avec des vents de force tempête tropicale s’étendant vers l’extérieur jusqu’à 165 kilomètres de son centre, selon les prévisionnistes. Les responsables ont déclaré qu’il était trop tôt pour savoir par où passerait le centre de Bret, mais ils ont averti que jusqu’à 25 centimètres de pluie étaient prévus de l’île des Caraïbes françaises de la Guadeloupe au sud de la Grenade et de la Barbade.

Le gouvernement guadeloupéen a averti que les intempéries commenceraient jeudi matin et se poursuivraient jusqu’à vendredi soir, avec des vagues pouvant atteindre 3,5 mètres.

Les autorités lancent un avertissement aux habitants

« Faire attention! » les responsables ont mis en garde dans un communiqué.

La compagnie aérienne régionale basée à Antigua LIAT et interCaribbean Airways ont déclaré que la tempête perturberait plusieurs de ses vols prévus jeudi et vendredi.

Bret devrait s’affaiblir après son entrée dans l’est de la mer des Caraïbes et devrait se dissiper d’ici samedi.

REGARDER | À quoi s’attendre de la saison des ouragans de cette année : La saison des ouragans devrait être moyenne avec des tempêtes plus fortes Après quelques années de risque accru, Environnement et Changement climatique Canada prévoit un nombre moyen d’ouragans cette année. Mais il existe un risque de tempêtes potentiellement plus fortes.

La tempête s’est formée lundi – un début inhabituellement précoce et agressif de la saison des ouragans dans l’Atlantique qui a commencé le 1er juin. Une perturbation tropicale avec 80% de chances de formation de cyclone suit Bret.

Selon le météorologue Philip Klotzbach de la Colorado State University, aucun mois de juin n’a enregistré la formation de deux tempêtes dans l’Atlantique tropical.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prévu 12 à 17 tempêtes nommées pour la saison des ouragans de cette année. Il a déclaré qu’entre cinq et neuf de ces tempêtes pourraient devenir des ouragans, dont jusqu’à quatre ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus.