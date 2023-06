La tempête tropicale Bret se dirige vers l’est des Caraïbes à une force proche de l’ouragan

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Une veille d’ouragan a été émise pour Sainte-Lucie alors que la tempête tropicale Bret se dirigeait vers l’est des Caraïbes jeudi à une force proche de celle d’un ouragan.

La tempête était située à environ 200 miles (320 kilomètres) à l’est de la Barbade jeudi matin et se déplaçait vers l’ouest à 15 mph (24 km/h). Il avait des vents maximums soutenus de 70 mph (110 km/h), juste en dessous des vents de 74 mph (119 km/h) d’un ouragan de catégorie 1.

Les aéroports, les entreprises, les écoles et les bureaux fermaient à Sainte-Lucie et à la Dominique alors que les prévisionnistes mettaient en garde contre des averses torrentielles, des glissements de terrain et des inondations.

« Protégez vos vies, vos biens et vos moyens de subsistance », a exhorté le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip Pierre.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour la Dominique, Sainte-Lucie et la Martinique, tandis qu’une veille de tempête tropicale était émise pour la Barbade et Saint-Vincent-et-les Grenadines. La tempête devrait commencer à toucher les îles des Caraïbes orientales jeudi soir, selon le National Hurricane Center de Miami.

Andre Joyeux, directeur des services météorologiques de Sainte-Lucie, a déclaré que Bret devrait traverser directement l’île.

« Nous espérons donc que les gens en tiendront compte », a-t-il déclaré.

Jusqu’à 10 pouces (3 centimètres) de pluie prévus pour l’île des Caraïbes françaises de la Guadeloupe au sud de Saint-Vincent-et-les Grenadines, y compris la Barbade, a indiqué le centre des ouragans. Des vagues allant jusqu’à 13 pieds (4 mètres) étaient également prévues pour la Guadeloupe, selon les météorologues locaux.

Bret devrait perdre de sa force une fois qu’il entrera dans l’est de la mer des Caraïbes, et il devrait se dissiper d’ici le week-end.

Cependant, les Caraïbes surveillent de près une dépression tropicale qui suit Bret et a 90% de chances de se former.

Si la dépression se transforme en tempête, ce serait la première fois depuis le début de la tenue des registres que deux tempêtes se forment dans l’Atlantique tropical en juin, selon le météorologue Philip Klotzbach de la Colorado State University.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prévu 12 à 17 tempêtes nommées pour la saison des ouragans de cette année. Il a déclaré qu’entre cinq et neuf de ces tempêtes pourraient devenir des ouragans, dont jusqu’à quatre ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus.

Danica Coto, The Associated Press