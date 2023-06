La tempête tropicale Bret se déplace vers l’ouest dans l’Atlantique, avec une menace possible d’ouragan pour les îles des Caraïbes

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – La tempête tropicale Bret s’est formée lundi dans le centre de l’océan Atlantique, les prévisionnistes affirmant qu’elle pourrait constituer une menace d’ouragan pour les Caraïbes orientales d’ici jeudi et la République dominicaine et Haïti d’ici le week-end.

Le National Hurricane Center de Miami a déclaré que Bret avait des vents maximums soutenus de 40 mph (65 km/h) à 23 heures lundi alors qu’il se déplaçait vers l’ouest à travers l’Atlantique à 18 mph (30 km/h). Les prévisionnistes s’attendent à ce qu’il se renforce au cours des deux prochains jours, atteignant une force d’ouragan de catégorie 1 de 74 mph (120 km/h) d’ici mercredi soir à l’approche des Petites Antilles. En raison du cisaillement du vent, la tempête ne devrait pas devenir une tempête de catégorie 2.

Bret devrait traverser les Petites Antilles sous forme d’ouragan jeudi et vendredi et déclencher des inondations, de fortes pluies et des ondes de tempête et des vagues dangereuses, a indiqué le centre. Il devrait ensuite s’affaiblir lentement tout en restant dans la région des Caraïbes orientales, bien que le centre ait averti que sa prévision « reste une prédiction à faible confiance ».

« Tout le monde dans les Petites Antilles, à Porto Rico et dans les îles Vierges devrait surveiller de près les mises à jour des prévisions pour ce système et mettre en place son plan d’ouragan », a déclaré le centre.

Le Centre national des ouragans a déclaré qu’il était possible que Bret tourne vers le nord ou continue vers l’ouest dans les Caraïbes et menace la République dominicaine, Haïti et d’autres îles.

« Il y a toujours plus d’incertitude que d’habitude », a déclaré le centre à propos de la trajectoire prévue de la tempête.

Près d’un siècle s’est écoulé depuis qu’une tempête s’est transformée pour la dernière fois en ouragan dans l’Atlantique tropical en juin, selon Philip Klotzbach, météorologue à la Colorado State University. La dernière tempête de ce type enregistrée a été Trinidad en 1933, a-t-il tweeté.

La tempête tropicale Arlene, la première tempête nommée de la saison 2023, s’est formée plus tôt ce mois-ci. Il s’est éteint au bout de deux jours, sans jamais menacer d’atterrir. Auparavant, une tempête subtropicale s’était formée dans le bassin atlantique en janvier.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prévu 12 à 17 tempêtes nommées pour la saison des ouragans de cette année. Il a déclaré qu’entre cinq et neuf de ces tempêtes pourraient devenir des ouragans, dont jusqu’à quatre ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus.

Une perturbation tropicale qui suit Bret a 50% de chances de se former, selon le National Hurricane Center.

The Associated Press