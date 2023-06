La tempête tropicale Bret s’approche de l’est des Caraïbes, provoquant des préparatifs pour de fortes pluies

La tempête tropicale Bret s’est dirigée vers l’est des Caraïbes mardi alors que la région se préparait à une tempête inhabituellement précoce et aux pluies torrentielles prévues.

Bret avait des vents maximums soutenus de 40 mph et se déplaçait à travers l’océan Atlantique à 21 mph, selon le National Hurricane Center de Miami, qui a averti qu’il n’avait pas été en mesure de mieux comprendre l’intensité et la taille du système.

La tempête était située à environ 945 miles à l’est des îles du Vent et devrait frapper certaines îles des Caraïbes orientales jeudi soir à une force proche de celle d’un ouragan.

Le service météorologique de la Dominique a déclaré mardi que la tempête constituait une « menace élevée » pour l’île et a mis en garde contre des glissements de terrain, des inondations et des vagues pouvant atteindre 12 pieds.

Pendant ce temps, le centre des ouragans a exhorté les habitants des Petites Antilles, de Porto Rico et des îles Vierges à surveiller de près la tempête et à mettre en place leurs plans d’ouragan.

LA TEMPÊTE TROPICALE MAWAR DÉCLENCHE DES INONDATIONS ET DES COULISSES AU JAPON ALORS QUE LA PLUIE S’INTENSIFIE

« Compte tenu de l’incertitude plus grande que d’habitude dans les prévisions de trajectoire et d’intensité, il est trop tôt pour préciser l’emplacement et l’ampleur de l’endroit où les dangers associés à Bret pourraient se produire », a déclaré le centre.

Jusqu’à 10 pouces de pluie étaient prévus de l’île des Caraïbes françaises de la Guadeloupe au sud de Sainte-Lucie, et jusqu’à 4 pouces de pluie pour la Barbade et Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Des vents défavorables et un air plus sec devraient plus tard affaiblir Bret alors qu’il tourbillonne dans la région centrale des Caraïbes, certains modèles montrant que la tempête pourrait se dissiper après avoir touché des îles de l’est des Caraïbes.

La tempête s’est formée lundi – un début précoce et agressif de la saison des ouragans dans l’Atlantique qui a commencé le 1er juin. Une perturbation tropicale avec 80% de chances de formation de cyclone suit Bret. Selon le météorologue Philip Klotzbach de la Colorado State University, aucun mois de juin n’a enregistré la formation de deux tempêtes dans l’Atlantique tropical.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prévu 12 à 17 tempêtes nommées pour la saison des ouragans de cette année. Il a déclaré qu’entre cinq et neuf de ces tempêtes pourraient devenir des ouragans, dont jusqu’à quatre ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La météorologue de Virginia Tech, Stephanie Zick, a déclaré qu’elle s’attend à voir un nombre de tempêtes supérieur à la moyenne s’intensifier rapidement cette saison compte tenu des températures de surface de la mer plus chaudes. Elle a également noté que les inondations des systèmes tropicaux qui touchent terre ont causé le plus de décès au cours des 10 dernières années.

« Les dangers associés aux tempêtes tropicales peuvent se produire à des centaines de kilomètres du centre de la tempête », a-t-elle déclaré.