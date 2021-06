La tempête tropicale Bill rugit au large des côtes américaines, la saison des ouragans prend vie

La tempête tropicale Bill est la deuxième tempête nommée de la saison 2021, qui, selon les prévisionnistes, sera active.

Bill est situé au sud-est de Nantucket, dans le Massachusetts, et semble peu susceptible de causer des dommages importants.

Les prévisionnistes surveillent trois zones avec une « chance de développement » cette semaine.

La tempête tropicale Bill se déchaînait au large de la côte est mardi, la deuxième tempête nommée dans une saison des ouragans naissante qui, selon les prévisionnistes, pourrait faire rage.

Bill ne marque que la huitième fois en plus de 70 ans que deux tempêtes nommées se développent aussi tôt dans la saison, a tweeté Philip Klotzbach, météorologue à la Colorado State University.

La bonne nouvelle : Bill roulait à 240 milles au sud-est de Nantucket, dans le Massachusetts, et semblait peu susceptible de causer des dommages importants. La tempête se déplaçait vers le nord-est à 31 mph, a annoncé mardi le National Weather Service.

Le système devrait devenir une dépression post-tropicale d’ici cette nuit et se dissiper mercredi, et il n’y a eu aucune veille ou avertissement côtier en vigueur.

Pourtant, le météorologue principal d’AccuWeather, Dan Pydynowski, a déclaré que la navigation et la pêche pourraient être affectées et que des vagues violentes pourraient se produire à Nantucket et à Martha’s Vineyard. Pydynowski a déclaré que les eaux chaudes du Gulf Stream avaient nourri le système au cours des derniers jours, l’aidant à se transformer en tempête tropicale.

« Au fur et à mesure que le système se déplacera vers le nord-est, des eaux progressivement plus froides en dessous entraîneront sa disparition », a déclaré Pydynowski.

La tempête s’est développée deux semaines après le début de la saison des ouragans, qui se déroule jusqu’au 30 novembre. La première tempête de la saison, Ana, a en fait démarré la saison un peu tôt, se formant juste au nord-est des Bermudes fin mai. Ana a eu une brève durée de vie au-dessus de l’Atlantique.

La saison des ouragans dans l’Atlantique culmine généralement en août et septembre, mais Klotzbach a noté que les prévisionnistes surveillaient trois zones avec une « chance de développement » cette semaine, ce qui fait que la carte ressemble « plus à celle que je m’attendrais à voir en septembre qu’en juin! »

Accuweather a déclaré qu’un ou deux systèmes supplémentaires pourraient gagner en puissance pour revendiquer des noms d’ici la fin du mois. Les deux prochains noms sur la liste des tempêtes tropicales pour 2021 sont Claudette et Danny.

L’année dernière, la National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit que 13 à 19 tempêtes tropicales nommées se produiraient, dont six à 10 seraient des ouragans. Cette prévision s’est toutefois avérée optimiste, car un record de 30 tempêtes nommées se sont formées, dont 14 ouragans, dont sept étaient « majeurs », avec des vitesses de vent de 111 mph ou plus.

Cette saison pourrait entraîner une sixième année consécutive record d’activité supérieure à la normale, car le gouvernement fédéral s’attend à une autre saison active. La NOAA a déclaré que jusqu’à 20 tempêtes nommées se développeraient, à commencer par des tempêtes tropicales entraînant des vitesses de vent de 39 mph ou plus. Les tempêtes deviennent des ouragans lorsque les vents atteignent 74 mph.

Jusqu’à 10 ouragans pourraient se former, a déclaré la NOAA, avec trois à cinq ouragans potentiellement majeurs. Une saison moyenne génère généralement sept ouragans et culmine en août et septembre.

Contribution: Megan Kearney, Naples Daily News