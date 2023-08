La tempête tropicale affaiblie Khanun atteint Séoul après avoir frappé la côte sud-coréenne

La tempête tropicale Khanun a déversé jeudi des pluies intenses sur la Corée du Sud, transformant les routes en rivières couleur chocolat et faisant au moins un mort, avant de s’affaiblir en atteignant les grands centres urbains près de la capitale.

Plus d’un pied de pluie est tombé dans les régions de l’est et du sud après que la tempête a touché terre sur le continent dans la matinée. Les secouristes ont répondu aux rapports croissants d’inondations et de glissements de terrain dans l’après-midi.

Plus de 15 000 personnes, principalement dans les régions du sud, ont été évacuées de leurs maisons alors que les secouristes ont répondu aux glissements de terrain, aux maisons endommagées par les inondations et à la montée des rivières et des ruisseaux. Jeudi soir, les travailleurs ont réussi à rétablir l’électricité dans 38 000 des 40 300 foyers qui ont subi des pannes de courant.

Les autorités ont fermé des centaines d’autoroutes, de rues et de parcs publics et envoyé des alertes textuelles avertissant des dangers posés par Khanun, qui frappe la Corée du Sud des semaines après que des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain qui ont tué au moins 47 personnes.

Des secouristes sur un bateau recherchent des personnes disparues dans les eaux de crue causées par la tempête tropicale Khanun à Daegu, en Corée du Sud, jeudi. (Yun Kwan-shick/Yonhap/Associated Press)

Après avoir touché terre vers 9h20 près de la ville portuaire de Geoje, dans le sud-est du pays, Khanun traversait jeudi soir la zone métropolitaine densément peuplée de Séoul, où vit la moitié des 51 millions d’habitants du pays. La tempête a déversé de fortes pluies alors qu’elle traversait lentement le pays, mais sa force diminuait de plus en plus à mesure qu’elle se déplaçait plus profondément à l’intérieur des terres.

Khanun générait des vitesses de vent maximales de 72 kilomètres par heure, contre environ 129 km/h au point d’atterrissage.

Dans la ville portuaire voisine d’Incheon, les travailleurs ont répondu aux maisons inondées et aux murs effondrés, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessés ou de décès dans la région.

La tempête devait se déplacer en Corée du Nord tôt vendredi, mais les prévisionnistes ont déclaré que la grande région de Séoul ressentirait encore sa force jusqu’à vendredi après-midi.

Les secouristes au travail

La ville intérieure du sud de Daegu était l’une des zones les plus durement touchées de la Corée du Sud, où les secouristes ont navigué dans un village submergé dans des canots pneumatiques, à la recherche d’habitants qui auraient pu être laissés pour compte.

Un homme de 67 ans qui a été retrouvé inconscient près d’un ruisseau gonflé a ensuite été déclaré mort dans un hôpital, selon Lee Ga-yeon, un responsable des pompiers de Daegu. Les secouristes de la ville étaient à la recherche d’une autre personne qui a été emportée dans un ruisseau alors qu’elle utilisait un fauteuil roulant.

Dans tout le pays, les secouristes ont traversé les eaux jusqu’aux cuisses pour réparer les remblais, sauver les piétons piégés, dégager les arbres déracinés et autres débris et installer des boucliers contre les inondations pour protéger les marchés.

Au moins 63 routes et 39 maisons et bâtiments ont été détruits ou endommagés par les inondations, a indiqué le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

Plus de 620 autoroutes ont été fermées, plus de 400 vols ont été cloués au sol et près de 1 600 écoles fermées dans tout le pays, selon le ministère de la sécurité et les autorités de l’aviation. Des centaines de trajets en train ont été annulés, les services de ferry ont été complètement interrompus et plus de 60 000 bateaux de pêche ont été envoyés au port.

En Corée du Nord, les médias d’État ont décrit les efforts déployés à l’échelle nationale pour renforcer la surveillance des routes, des voies ferrées, des ponts et des côtes, et pour prendre des mesures pour protéger les machines d’usine et les cultures.

REGARDER | La tempête tropicale force les évacuations des éclaireurs : Des centaines de Canadiens évacués du Jamboree Scout Mondial en Corée du Sud Des centaines de Canadiens font partie des 36 000 personnes forcées de quitter le site du Jamboree scout mondial à Buan, en Corée du Sud, alors qu’un typhon s’abat sur la région. Les scouts vont plutôt déplacer le jamboree à Séoul.

Khanun a erré autour des îles du sud du Japon pendant plus d’une semaine, coupant l’électricité et perturbant le transit. L’Agence météorologique japonaise a mis en garde contre d’éventuels glissements de terrain et inondations dans les zones touchées. Il a également indiqué que le typhon Lan gagnait en force dans l’océan Pacifique et devrait affecter les principales îles du Japon la semaine prochaine.

Lan se trouvait à environ 220 kilomètres au sud de l’île de Chichi et soufflait des vents jusqu’à 126 km/h jeudi, menaçant les îles éloignées de vents violents et de fortes pluies tout au long du week-end, ont déclaré les météorologues japonais.

La Central Japan Railway Co. a déclaré que certains services de train à grande vitesse Shinkansen pourraient être retardés ou suspendus entre dimanche et mercredi en fonction de la trajectoire du typhon.

Khanun avait précédemment forcé la Corée du Sud à évacuer le Jamboree Scout Mondial qui se déroulait dans un camping côtier. Environ 37 000 scouts, dont 235 jeunes Canadiens et 143 bénévoles, ont été transférés dans des dortoirs universitaires, des centres de formation du gouvernement et des entreprises. et des hôtels à Séoul et dans les environs.

REGARDER | Le Jamboree Scout Mondial était peut-être condamné dès le départ : Comment le Jamboree Scout Mondial a-t-il si mal tourné ? | À propos de ça Plus de 30 000 personnes ont été forcées d’évacuer le Jamboree Scout Mondial en Corée du Sud en raison de problèmes d’assainissement, de chaleur extrême, d’un typhon imminent et d’une épidémie de COVID-19. Andrew Chang explique comment, à certains égards, l’événement était en difficulté avant même qu’il ne commence.

Malgré la tempête, les organisateurs prévoyaient d’organiser un concert de K-pop vendredi pour accompagner la cérémonie de clôture du Jamboree.

Des ouvriers vêtus d’imperméables ont travaillé sur des échafaudages au stade de la Coupe du monde de Séoul pour installer des lumières et d’autres préparatifs de scène jeudi après-midi, alors même que le vent commençait à se lever dans la ville.