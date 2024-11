La tempête subtropicale Patty se forme dans l’Atlantique ; aucune menace pour les côtes américaines

Tôt samedi matin, le National Hurricane Center a nommé la tempête subtropicale Patty dans l’Atlantique Nord.

La tempête se déplace vers l’est-sud-est à près de 7 mph. Un mouvement plus rapide vers l’est-sud-est est attendu cette nuit, suivi d’un virage vers l’est et l’est-nord-est dimanche et lundi.

Les vents maximums soutenus sont proches de 50 mph avec des rafales plus élevées. Peu de changement d’intensité est attendu aujourd’hui, mais un affaiblissement progressif est prévu jusqu’au début de la semaine prochaine. Patty pourrait dégénérer en cyclone post-tropical d’ici dimanche soir. Des vents de 40 mph s’étendent vers l’extérieur jusqu’à 205 milles du centre. La pression centrale minimale estimée est de 986 mb (29,12 pouces).

La tempête subtropicale Patty n’affectera en rien les États-Unis.

Nous continuons également de surveiller le sud-ouest de la mer des Caraïbes, où des averses et des orages désorganisés sur le sud-ouest de la mer des Caraïbes sont associés à une vaste zone de basse pression. Un développement progressif de ce système est attendu au cours des prochains jours, et une dépression tropicale est susceptible de se former d’ici le début de la semaine prochaine tandis que le système se déplace généralement du nord au nord-ouest sur le centre et l’ouest de la mer des Caraïbes.

Indépendamment du développement, de fortes pluies locales sont possibles sur certaines parties des zones terrestres adjacentes des Caraïbes occidentales au cours des prochains jours, notamment sur la Jamaïque, Hispaniola et Cuba. Les chances de formation sur 48 heures sont de 50 à 80 % au cours des sept prochains jours.

Pour l’heure, cette tempête n’a aucun effet sur la péninsule de Floride.