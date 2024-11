La tempête subtropicale Patty prend vie dans l’Atlantique Nord et s’apprête à inonder les Açores

MIAMI — Une puissante tempête dans l’Atlantique Nord s’est transformée en tempête subtropicale Patty, a annoncé samedi matin le National Hurricane Center.

Patty avait subi des vents de 50 mph et se trouvait à un peu plus de 400 miles à l’ouest/nord-ouest des Açores à 5 heures du matin HE, a indiqué le NHC. Les avertissements de tempête tropicale couvrent désormais toutes les îles.

Une tempête subtropicale est une tempête hybride qui tire une certaine puissance des eaux chaudes de l’Atlantique, mais aussi de la traditionnelle bataille d’air chaud et froid comme les tempêtes traditionnelles. Une tempête subtropicale n’aura pas de fronts froids et chauds, mais comportera plutôt un centre défini et une circulation fermée.

Cependant, la zone de vents maximaux au sein de la circulation est généralement plus éloignée du centre et il y a moins de symétrie, selon le National Weather Service.

Quelles sont les prévisions pour la tempête subtropicale Patty ?

Patty devrait maintenir sa force actuelle samedi, puis s’affaiblir progressivement dimanche, devenant peut-être un cyclone post-tropical dimanche soir, selon le NHC.

Les seules terres sur le chemin de Patty dans les prochains jours sont les îles volcaniques des Açores, qui risquent de subir des vents de force tempête tropicale et 1 à 2 pouces de pluie jusqu’à dimanche. De plus, Patty pourrait apporter des vagues et des courants de retour potentiellement mortels sur l’archipel.

Les restes de la tempête pourraient éventuellement atteindre le Portugal et l’ouest de l’Espagne en début de semaine prochaine.

Patty devient la 16e tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui se poursuit jusqu’au 30 novembre.