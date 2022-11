La tempête subtropicale Nicole se forme et menace les Bahamas et la côte américaine

MIAMI (AP) – La tempête subtropicale Nicole s’est formée dans l’océan Atlantique, faisant planer des menaces de “période prolongée de conditions météorologiques dangereuses” dans certaines parties des Bahamas et de la côte sud-est des États-Unis, a annoncé lundi le National Hurricane Center de Miami.

Une veille de tempête tropicale est en vigueur pour le nord-ouest des Bahamas, y compris l’île d’Andros, New Providence, Eleuthera, les îles Abacos, les îles Berry, l’île de Grand Bahama et Bimini, ont indiqué les prévisionnistes.

Lundi à 5 heures du matin, la tempête “tentaculaire” était située à environ 555 miles à l’est du nord-ouest des Bahamas. Il se trouvait à environ 895 kilomètres à l’est du nord-ouest des Bahamas, avec des vents maximums soutenus à 75 km/h, a indiqué le centre des ouragans dans un avis.

“Il n’est pas exclu que Nicole atteigne la force d’un ouragan, surtout compte tenu de la chaleur des eaux à proximité des Bahamas”, indique l’avis. «Il convient de souligner, cependant, que quelle que soit l’intensité ultime de Nicole, la grande taille de la tempête entraînera probablement des impacts importants de vent, d’onde de tempête et de précipitations sur une grande partie du nord-ouest des Bahamas, de la Floride et de la côte sud-est des États-Unis. pendant une grande partie de la semaine à venir.

Les prévisionnistes ont conseillé aux personnes vivant dans le centre des Bahamas, en Floride et le long de la côte sud-est des États-Unis de surveiller la progression de la tempête. Des montres supplémentaires seront probablement nécessaires plus tard lundi, a indiqué l’avis.

La tempête devait produire de fortes pluies dans le nord-ouest des Bahamas de mardi à jeudi, affectant des parties de la Floride et d’autres régions de la côte américaine du milieu à la fin de la semaine.

De grandes parties de la Floride sont encore sous le choc de l’ouragan destructeur Ian, qui a frappé la partie sud-ouest de l’État le 28 septembre sous la forme d’un puissant ouragan de catégorie 4 et a déversé d’énormes quantités de pluie, provoquant des inondations dans le centre de la Floride.

Une tempête subtropicale est un système de basse pression non frontal qui présente les caractéristiques des cyclones tropicaux et extratropicaux. Ils ont tendance à être grands et à avoir un champ de vent plus grand, s’étendant beaucoup plus loin de leurs centres. Les prévisionnistes ont déclaré dans l’avis que la tempête pourrait éventuellement se transformer en un système tropical à mesure qu’elle continue de se développer.

La saison des ouragans dans l’Atlantique a commencé le 1er juin et se termine le 30 novembre.

The Associated Press