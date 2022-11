La tempête subtropicale Nicole devrait se transformer en ouragan

FORT LAUDERDALE, Floride –

La tempête subtropicale Nicole devrait maintenant devenir un ouragan au-dessus des Bahamas avant de frapper la côte est de la Floride mercredi, juste assez bien après la clôture des sondages pour éviter de perturber le vote le jour du scrutin, ont déclaré les prévisionnistes.

“Nous ne commencerons pas vraiment à voir des impacts significatifs de Nicole avant vraiment de mardi soir à mercredi, donc cela ne devrait vraiment pas avoir un impact énorme sur les opérations de vote demain”, a déclaré le spécialiste des ouragans Phillippe Papin à l’Associated Press.

“Malheureusement, cela va être une très grosse tempête, avec un très grand champ de vent du côté nord. Cela va provoquer des vagues assez importantes, une onde de tempête potentiellement dangereuse quelque part le long de la côte est de la Floride, de fortes pluies et probablement des vents importants. sur une grande surface », a ajouté Papin.

Des veilles d’ouragan sont en vigueur pour le nord-ouest des Bahamas et la côte atlantique de la Floride, de Hallandale Beach, au nord de Miami, jusqu’au nord de Daytona Beach, ainsi qu’à l’intérieur des terres jusqu’au lac Okeechobee, a déclaré le National Hurricane Center de Miami dans son dernier avis.

Une veille d’onde de tempête a été émise du comté de Broward à mi-chemin de la côte géorgienne.

Le centre de l’ouragan a prédit un mouvement vers l’avant particulièrement vacillant pour Nicole à l’approche de la Floride avant de traverser le nord-ouest du golfe du Mexique. À 13 heures lundi, il avait des vents de pointe de 45 mph (75 km / h) et était centré à environ 465 miles (750 kilomètres) à l’est du nord-ouest des Bahamas, a indiqué l’avis.

“Ne vous concentrez pas sur la trajectoire exacte de Nicole car on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une grosse tempête avec des dangers s’étendant bien au nord du centre et à l’extérieur du cône, et affectant une grande partie de la péninsule de Floride et des parties du sud-est des États-Unis, ” dit l’avis.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence pour 34 comtés sur la trajectoire potentielle de la tempête, par prudence.

“Bien que cette tempête ne semble pas, pour le moment, devenir beaucoup plus forte, j’exhorte tous les Floridiens à se préparer et à écouter les annonces des responsables locaux de la gestion des urgences”, a déclaré DeSantis dans un communiqué.

De grandes parties de l’État doivent encore se remettre de l’ouragan destructeur Ian, qui a frappé le sud-ouest de la Floride le 28 septembre sous la forme d’un puissant ouragan de catégorie 4 et a déversé d’énormes quantités de pluie, provoquant des inondations dans le centre de la Floride.

Le long de la côte atlantique centrale de la Floride, les responsables nerveux du comté ont averti les habitants que la tempête tropicale pourrait entraîner davantage d’inondations et d’érosion des plages quelques semaines seulement après que Ian ait inondé la région avec des niveaux d’eau sans précédent.

Dans le comté de Volusia, qui abrite Daytona Beach, les responsables du comté ont conseillé aux résidents côtiers d’envisager de déménager dans un endroit plus sûr dès que possible.

Le directeur des urgences du comté de Volusia, Jim Judge, a déclaré que la zone pourrait recevoir de 4 pouces à 8 pouces (10,2 cm à 20,3 cm) de pluie et de vents suffisamment forts pour provoquer des inondations et des pannes de courant généralisées, ainsi que des dommages plus permanents.

“Nous devons prendre cette tempête très au sérieux car elle pourrait provoquer une plus grande érosion côtière, ce qui pourrait être dévastateur pour nos propriétés en bord de mer touchées par l’ouragan Ian”, a déclaré Judge dans un communiqué.

Le comté de Volusia est l’un des rares comtés de Floride où la conduite est autorisée sur les plages. Les véhicules étaient interdits sur le sable à partir de mardi jusqu’à ce que la tempête passe. Les responsables du comté ont déclaré que les réparations des digues endommagées par Ian ne pourraient plus être effectuées après lundi car les marées seraient trop hautes. Les inspecteurs en bâtiment surveillaient également l’intégrité structurelle d’environ deux douzaines de maisons en bord de mer déjà endommagées par Ian et menacées par la nouvelle tempête.

“Le potentiel d’impacts est très important en termes d’érosion”, a déclaré Jessica Fentress, directrice de la division côtière du comté de Volusia. “Ils appellent à un événement de houle, en plus de la marée haute en plus d’une situation de vent.”

Dans le comté de Seminole, au nord-est d’Orlando, les autorités ont ouvert lundi des sites de distribution de sacs de sable.

Alors que les eaux s’étaient retirées des maisons de centaines de résidents, le comté de Seminole faisait face à la perspective de recevoir 17,8 cm de pluie dans certaines régions de Danielle, a déclaré Alan Harris, responsable des urgences du comté de Seminole.

Les responsables s’inquiétaient également des dangers des vents soufflant de gros tas de débris encore sur les routes et dans les chantiers laissés par Ian.

“Personne ne veut entendre cela, mais c’est ce à quoi cela ressemble aujourd’hui”, a déclaré Harris lors d’une conférence de presse lundi. “Nous essayons de préparer notre communauté au pire et espérons le meilleur.”

Une tempête subtropicale est un système de basse pression non frontal qui présente les caractéristiques des cyclones tropicaux et extratropicaux. Ils ont tendance à avoir un champ de vent plus grand, s’étendant beaucoup plus loin de leurs centres. Les prévisionnistes ont déclaré que la tempête pourrait éventuellement se transformer en un système tropical à mesure qu’elle continue de se développer.

La saison des ouragans dans l’Atlantique a commencé le 1er juin et se termine le 30 novembre.

Walker a rapporté de New York. Le journaliste Mike Schneider a contribué depuis Orlando.