La tempête solaire devrait frapper la Terre le 18 août alors que le soleil entre dans un cycle de 11 jours

Les prochains jours seront probablement pleins d’activités inhabituelles dans le ciel alors que le Soleil approchera de Solar Maxima, une période d’activité maximale dans son cycle solaire de 11 ans. À la suite de cette activité accrue du Soleil, une énorme éjection de masse coronale (CME) a ​​été lancée par la boule de feu au centre de notre système solaire le 14 août. Avant que la poussière du premier CME ne puisse se déposer, le lendemain , le Soleil a lancé un autre CME juste à la queue du précédent.

Selon les modèles développés par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, les chercheurs s’attendent à un cas possible d’EMC cannibale. Une éjection de masse coronale cannibale est un événement où un CME est englouti ou englouti par un autre, ce qui entraîne un plus grand CME avec des champs magnétiques confus et enchevêtrés.

Ce cas possible d’EMC frappant la Terre, dans ce cas, est susceptible de se produire le 18 août. L’interaction pourrait conduire à des orages géomagnétiques allant de mineurs (G1) à modérés (G2). Si la tempête est G1, elle pourrait avoir un impact sur les opérations des satellites, dissuader les animaux migrateurs et faire fluctuer les réseaux électriques, entre autres effets bénins. Cependant, si la tempête est de niveau G2 modéré, elle pourrait endommager les transformateurs, gêner les opérations des engins spatiaux et perturber la propagation radio haute fréquence. Dans les deux cas, la possibilité d’éruptions solaires, les aurores, existe également.

Selon un rapport de Spaceweather.com, “les deux CME arriveront ensemble le 18 août”, et la vitesse de déplacement des deux CME serait supérieure à 600 kilomètres par seconde. Les images récemment capturées par le vaisseau spatial SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) montrent des CME sortant de la surface du Soleil et confirment que les éjections ont une composante dirigée vers la Terre.

Un CME cannibale similaire a été observé en mars de cette année et a entraîné une puissante tempête géomagnétique G3. La NOAA a rapporté que le CME a été éjecté du Sunspot appelé AR2975 qui émet fréquemment des éruptions de particules chargées électriquement.

