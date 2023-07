La tempête solaire de jeudi devrait rendre les aurores boréales visibles dans 17 États

Une tempête solaire prévue pour jeudi devrait donner aux observateurs du ciel de 17 États américains une chance d’apercevoir les aurores boréales, le spectacle du ciel coloré qui se produit lorsque le vent solaire frappe l’atmosphère.

Les aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, sont le plus souvent observées en Alaska, au Canada et en Scandinavie, mais un cycle solaire de 11 ans qui devrait culminer en 2024 rend les lumières visibles dans des endroits plus au sud. Il y a trois mois, les écrans lumineux étaient visibles en Arizona, marquant la troisième tempête géomagnétique sévère depuis le début du cycle solaire actuel en 2019.

L’Institut géophysique de l’Université de l’Alaska à Fairbanks a prévu jeudi une activité aurorale en Alaska, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, New Hampshire, Vermont, Indiana , Maine et Maryland.

Une activité aurorale a également été prévue pour le Canada, y compris Vancouver.

Les affichages lumineux devraient être visibles au-dessus de Milwaukee, Minneapolis et Helena, Montana, et bas à l’horizon à Salem, Oregon.; Boise, Idaho; Cheyenne, Wyoming; Annapolis, Maryland; et Indianapolis, selon l’institut.

Le Centre de prévision météorologique spatiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration a déclaré que les personnes souhaitant vivre une aurore devraient s’éloigner des lumières de la ville et que les meilleures heures de visionnage se situent entre 22 heures et 2 heures du matin, heure locale.

Les aurores boréales se produisent lorsqu’un vent solaire magnétique frappe le champ magnétique terrestre et fait briller les atomes de la haute atmosphère. Les lumières apparaissent soudainement et l’intensité varie.

Un indice géomagnétique connu sous le nom de Kp classe l’activité aurorale sur une échelle de zéro à neuf, zéro étant peu actif et neuf étant brillant et actif. L’Institut géophysique a prévu Kp 6 pour la tempête de jeudi.

