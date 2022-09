BEIJING (AP) – Une tempête tropicale remontait jeudi la côte est de la Chine après avoir apporté des vents de force typhon et de fortes pluies à Shanghai pendant la nuit.

Le typhon Muifa avait des vents maximums de 125 kilomètres (77 miles) par heure lorsqu’il a touché terre mercredi soir, mais s’était affaibli en une tempête tropicale le matin, selon le Centre météorologique national chinois. On prévoyait qu’il s’affaiblirait davantage alors qu’il traversait les parties orientales de la province du Jiangsu au cours de la journée.

Aucune victime ou dégât majeur n’a été signalé dans la région de Shanghai, et la ville a redémarré le transport en commun jeudi après avoir fermé le métro au passage de la tempête.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient des inondations dans la ville de Ningbo, au sud de Shanghai, avec des scooters et des voitures enterrés dans l’eau, après des pluies massives pendant la nuit. Cependant, les comptes officiels du gouvernement de la ville n’ont noté que certaines fermetures de rues.

Un complexe résidentiel à Shanghai a déclaré avoir mesuré 15 centimètres (6 pouces) d’eau pendant la nuit, selon les médias locaux.

La province du Jiangsu a émis un avertissement de typhon ainsi qu’un avertissement de fortes pluies, et les districts de la province ont annulé l’école pour jeudi.

Les vents maximums ce matin ont atteint 108 kilomètres (67 miles) par heure et s’affaibliront progressivement au cours de la journée, a indiqué le Centre météorologique national. La tempête quittera brièvement la terre ferme et atteindra la mer Jaune avant de toucher la province du Shandong plus tard jeudi soir, se déplaçant à environ 25 kilomètres à l’heure, a indiqué le centre.

Plus d’un million de personnes à Shanghai et dans d’autres villes de la province du Zhejiang ont été évacuées mercredi, selon les médias officiels.

The Associated Press