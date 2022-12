La tempête s’abat sur la péninsule ibérique et fait des dégâts à Lisbonne

LISBONNE, Portugal (AP) – Une tempête de l’Atlantique s’est abattue sur la péninsule ibérique, laissant derrière elle une traînée de destruction mardi, en particulier dans la capitale portugaise Lisbonne, avant de se déplacer vers l’est en Espagne.

Les autorités portugaises ont enrôlé des unités militaires pour aider à drainer les eaux de crue à Lisbonne, une ville côtière, une semaine après la mort d’une personne dans un déluge nocturne similaire.

La mairie a demandé aux habitants de rester à l’intérieur et a dit aux navetteurs d’éviter la ville.

Des maisons et des magasins ont été inondés, des routes ont été coupées et les services de train, d’autobus et de métro ont été interrompus. Plusieurs écoles ont annulé des cours et certains sites touristiques ont fermé leurs portes.

Lisbonne est depuis longtemps sujette aux inondations. Il se dresse à l’embouchure du Tage, le plus long fleuve de la péninsule, où il rencontre l’Atlantique. Une partie de la ville est bâtie sur deux affluents qui se jettent dans le Tage.

Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a déclaré que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents en raison du changement climatique.

Il a déclaré que les travaux commenceront bientôt sur deux tunnels de drainage qui devraient atténuer les inondations.

La tempête a traversé la frontière espagnole plus tard mardi, où de fortes pluies ont également inondé les routes et les maisons.

