La tempête record Fiona frappe l’est du Canada (VIDÉOS)

Le cyclone post-tropical Fiona a traversé les provinces atlantiques du pays avec des vents de force ouragan

Une puissante tempête a dévasté la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et le Québec après avoir touché terre au Canada tôt samedi en tant que cyclone post-tropical.

Avec des vents de force ouragan, des pluies torrentielles et des vagues imposantes, Fiona a détruit des bâtiments et balayé au moins 12 structures entières dans l’océan, selon un habitant de Port Aux Basques qui a parlé à l’Associated Press.

Quelque 415 000 résidents de la Nouvelle-Écosse – environ quatre sur cinq – ont subi des pannes d’électricité, tandis que 82 000 habitants de l’Île-du-Prince-Édouard (95 % des résidents de l’île) ont également été laissés dans le noir et 44 329 ont perdu l’électricité au Nouveau-Brunswick. Parmi ceux-ci, 380 000 restaient sans électricité samedi après-midi, selon le PDG de Nova Scotia Power, qui a blâmé le «sans précédent« vents et météo dangereux pour le retard des réparations.

Pour imaginer l’étendue des dégâts, considérez qu’il ne s’agit que d’UNE vague, envahissant et battant une seule maison à Burgeo. La destruction alors que Fiona diminue pendant de très nombreuses heures sera considérable. Mon ami Steve Hiscock et @Pret à partir correspondant avec BBS m’a envoyé ceci: #nlwx pic.twitter.com/WNmT37aIqk —AnthonyGermain (@AnthonyGermain) 24 septembre 2022

L’armée a été déployée dans les zones touchées pour aider aux efforts de rétablissement, en enlevant les arbres abattus et en rétablissant les liaisons de transport, a annoncé samedi la ministre de la Défense Anita Anand, bien qu’elle n’ait pas mentionné combien de soldats seraient affectés à cette fin ni combien de temps ils seraient. là.

‼️ Fiona a provisoirement battu le record national de pression atmosphérique du Canada, avec 931,6 hPa enregistré à Hart Island, en Nouvelle-Écosse, selon @ECCC_CHC. Des rafales de 140 km/h ont été atteintes à Sidney, en Nouvelle-Écosse et des centaines de milliers de personnes sont sans électricité.pic.twitter.com/u0wi5WYY7u – Ben Noll (@BenNollWeather) 24 septembre 2022

Fiona a eu la pression la plus faible de toutes les tempêtes pour toucher terre au Canada, selon le Canadian Hurricane Center. Le premier ministre Justin Trudeau a averti que «les choses ne font qu’empirer” du point de vue météorologique, blâmant l’événement météorologique anormal sur le changement climatique et appelant à plus “résilient” Infrastructure.

La tempête Fiona emporte une maison dans l’est du Canada pic.twitter.com/g74h4emf1l — PressTV Extra (@PresstvExtra) 24 septembre 2022

Malgré les dégâts matériels importants, aucun décès n’a été confirmé, bien que la police ait signalé la disparition d’une femme de Channel-Port Aux Basques et déclaré qu’elle avait peut-être été emportée en mer.

Les vidéos que je reçois de Port aux Basques sont déchirantes. Ceci est une autre vidéo de notre @NTVNewsNL équipage dans la région. #NLwx #fiona pic.twitter.com/iFSU5sX88w — Eddie Sheerr (@EddieSheerr) 24 septembre 2022

Pendant ce temps, la Floride a déclaré l’état d’urgence alors que la tempête tropicale Ian devrait devenir un ouragan dimanche. La tempête devrait frapper la côte ouest de la Floride en milieu de semaine.