La tempête qui souffle sur la Californie déverse de la neige dans la Sierra

SOUTH LAKE TAHOE, Californie (AP) – De fortes chutes de neige sont tombées dans la Sierra Nevada alors qu’une tempête hivernale emballant des vents puissants a envoyé des chaises de remontées mécaniques se balancer et fermé des autoroutes de montagne tandis que des averses à basse altitude ont déclenché des veilles d’inondation dimanche sur de vastes étendues de Californie dans le Nevada.

Plus de 250 miles (400 km) de la Sierra, du nord de Reno au sud du parc national de Yosemite, sont restés sous avertissement de tempête hivernale jusqu’à dimanche soir ou lundi matin.

La station de ski Heavenly du lac Tahoe a fermé certaines opérations samedi lorsque le gros de la tempête a frappé. La station a publié une vidéo de fauteuils élévateurs se balançant violemment à cause de rafales dépassant 161 km/h (100 mph), ainsi qu’un rappel sur Twitter que les fermetures de vent sont “toujours pour votre sécurité”.

Au sud, Mammoth Mountain a signalé que plus de 20 pouces (51 cm) de neige sont tombés samedi, avec encore 2 pieds (0,6 mètre) possibles dimanche alors que la queue du système se déplace à travers l’est de la Sierra.

Le UC Berkeley Central Sierra Snow Lab a rapporté dimanche matin que plus de 43 pouces (110 cm) étaient tombés en 48 heures.

Un tronçon de 70 miles (112 km) de l’Interstate 80 en direction est des États-Unis a été fermé samedi “en raison d’une visibilité nulle” de la ville de Colfax, dans le nord de la Californie, à la ligne d’état du Nevada, ont déclaré des responsables des transports. Des chaînes étaient nécessaires sur une grande partie du reste de la I-80 dans les montagnes de Reno vers Sacramento.

Un tronçon de la California Highway 89 a également été fermé en raison de fortes chutes de neige entre Tahoe City et South Lake Tahoe, a indiqué la patrouille routière.

Le US Forest Service a émis un avertissement d’avalanche pour l’arrière-pays dans les montagnes à l’ouest du lac Tahoe où il a déclaré que “plusieurs pieds de neige fraîche et de vents forts entraîneront des conditions d’avalanche dangereuses”.

Des rafales atteignant 80 km/h (50 mph) qui ont envoyé des arbres dans les maisons du comté de Sonoma au nord de San Francisco samedi pourraient atteindre 160 km/h (100 mph) au-dessus des crêtes de la Sierra dimanche, a annoncé le National Weather Service.

De fortes pluies étaient prévues tout au long du week-end de San Francisco à la crête de la Sierra avec jusqu’à 2 pouces (5 cm) dans la région de la baie et jusqu’à 5 pouces (13 cm) à Grass Valley au nord-est de Sacramento.

Les avertissements et les veilles étaient également en hausse dans le sud de la Californie, car de fortes pluies ont provoqué des inondations localisées dans le grand Los Angeles.

«Des retards de déplacement importants sont possibles avec l’accumulation de neige sur plusieurs routes de montagne. Cela pourrait inclure le col de Tejon et la région de Grapevine de l’Interstate 5 », a déclaré le National Weather Service dans un communiqué.

Alors que la tempête quitte la Californie et le Nevada, elle traversera le pays et atteindra les plaines en milieu de semaine, apportant des pluies importantes et des températures inférieures à la moyenne, a déclaré Marc Chenard, météorologue au National Weather Service au centre national de College Park, Maryland.

“Ce sera une semaine chargée pendant que ce système se déplacera à travers le pays”, a déclaré Chenard dimanche.

The Associated Press