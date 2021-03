Après une tempête hivernale «paralysante» a déversé jusqu’à 4 pieds de neige dans les montagnes Rocheuses – fermeture de routes, annulation de vols et avertissements d’avalanche ce week-end – la tempête de lundi devait déverser de la neige sur le Midwest et déclencher des orages dans le sud .

« Une bande de neige modérée avec des précipitations mixtes se déplace à travers le Midwest et devrait atteindre le Midwest supérieur et le Michigan inférieur d’ici ce soir », ont déclaré les prévisionnistes du National Weather Service lundi matin.

La tempête provoquera « une rafale de neige abondante » dans l’Iowa et le Minnesota avant de se déplacer vers l’est, a déclaré le météorologue senior d’AccuWeather, Dan Pydynowski. Les régions orientales du Dakota du Sud et du Nebraska, de l’Iowa, du sud du Minnesota, du Wisconsin, de l’Illinois et du Michigan pourraient toutes voir les effets de la tempête.

Le service météorologique de La Crosse, Wisconsin et Des Moines, Iowa, a déclaré que la neige pouvait tomber à un rythme de plus d’un pouce par heure. Jusqu’à 18 pouces pourraient tomber dans les zones le long de la frontière de l’Iowa et du Minnesota, selon AccuWeather.

La tempête frappera également Chicago dans l’après-midi mais se transformera en un mélange hivernal, a déclaré Pydynowski. Des précipitations mitigées étaient attendues dans les Appalaches d’ici lundi soir, a indiqué le service météorologique.

En savoir plus sur la tempête « historique et paralysante »:25 pouces de neige à Cheyenne, Wyoming; voyage interrompu dans le Colorado et le Nebraska

Pendant ce temps, des orages devraient traverser le sud lundi, jusqu’à mardi, avant qu’un autre système en milieu de semaine ne déclenche encore plus d’orages.

AccuWeather a déclaré que la tempête s’arrêterait mardi sur le sud, « conduisant à des averses de la Louisiane aux Carolines tout au long de la journée ».

Au fil de la semaine, les intempéries « auront tendance à se répéter », a averti le service météorologique.

Une autre tempête de neige se pressait déjà à l’est en Californie et dans le nord-ouest du Pacifique lundi. Ce système apportera plus de neige et de pluie en montagne, et d’ici mercredi matin, « s’intensifiera sur les plaines du sud », a indiqué le service météorologique.

Cela pourrait signifier plus d’orages, de tornades et d ‘«averses torrentielles» en milieu de semaine au Texas, en Oklahoma, en Arkansas, en Louisiane, au Tennessee, au Mississippi et en Alabama, selon AccuWeather.

L’air froid à l’arrière de la tempête signifie que davantage de neige est attendue dans les Rocheuses et le nord des plaines en même temps, a déclaré le service météorologique.

Au cours du week-end, la tempête a recouvert le Colorado, le Wyoming et le Nebraska et a entraîné une perturbation généralisée des voyages avec la neige la plus lourde de l’année dans l’Ouest jusqu’à présent.

Les 25,8 pouces qui sont tombés à Cheyenne, dans le Wyoming, ce week-end, ont battu un précédent record de deux jours détenu depuis 1979, selon le service météorologique.

Les chasse-neige quittaient la chaussée dans la région de Casper, dans le Wyoming, en raison de la mauvaise visibilité, ce qui a obligé le département des transports de l’État à suspendre les labours.

La tempête a fermé des sections de l’Interstate 25 et de l’Interstate 80 et a conduit à la fermeture de nombreuses écoles et bâtiments gouvernementaux lundi. L’aéroport international de Denver et l’aéroport régional du nord du Colorado ont également fermé leurs pistes dimanche, la plupart des vols étant déjà annulés.

La tempête a également déclenché un avertissement d’avalanche à l’ouest de Fort Collins, Boulder, Denver et Colorado Springs. Le ministère des Transports du Colorado a déclaré dimanche qu’une avalanche avait bloqué l’autoroute 14 dans le centre-nord du Colorado.

Certaines parties du Texas se remettaient également des tempêtes et des tornades qui ont frappé le week-end. À Amarillo, des dizaines de randonneurs ont été évacués d’un sentier après deux éventuelles tornades dans la région. Le shérif du comté de Randall, Christopher Forbis, a signalé qu’il grêlait la taille des balles de baseball.

«Les lignes électriques et une tour cellulaire sont en panne», a déclaré Chad Orton, directeur de la gestion des urgences de la région d’Amarillo. «Une maison a été endommagée, mais la famille était au sous-sol … il n’y a eu ni blessé ni mort.»

De fortes pluies ont également inondé le Texas et l’Oklahoma, et certaines parties du Missouri ont vu 7 pouces de pluie samedi.

Contribuant: John Bacon et Elinor Aspegren; The Associated Press