La tempête provoque des inondations et des glissements de terrain à travers la Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Des glissements de terrain de roches et de boue ont fermé les routes vendredi à travers la Californie alors que de fortes pluies ont déclenché ce qui sera une série de tempêtes sur le point d’inaugurer la nouvelle année, entraînant probablement des averses et des inondations.

Les autorités ont signalé des glissements de terrain qui ont fermé des routes dans la région de la baie de San Francisco, entre Frémont et Sunol, ainsi que dans le comté de Mendocino près de la communauté non constituée en société de Piercy et dans la forêt nationale de Mendocino, alors que les équipes enlèvent les débris.

Une tempête fluviale atmosphérique, un long et large panache d’humidité provenant du Pacifique, a commencé à balayer la partie nord de l’État vendredi et devrait apporter plus de pluie jusqu’à samedi, selon le National Weather Service à Sacramento.

Les responsables ont averti que les rivières et les ruisseaux pourraient déborder et ont exhorté les habitants à préparer des sacs de sable. Une veille d’inondation était en vigueur dans une grande partie du nord de la Californie jusqu’au réveillon du Nouvel An.

C’était la première de plusieurs tempêtes qui devraient traverser la Californie au cours de la semaine prochaine. Le système actuel devrait être plus chaud et plus humide, tandis que les tempêtes de la semaine prochaine seront plus froides, abaissant les niveaux de neige dans les montagnes, a déclaré Hannah Chandler-Cooley, météorologue au National Weather Service à Sacramento.

Les pompiers de Sacramento prévoyaient de diffuser des annonces d’évacuation depuis un hélicoptère et un bateau le long de la rivière américaine – un endroit où de nombreuses personnes sans logement vivent dans des campements – pour avertir des inondations.

La région de Sacramento pourrait recevoir un total de 4 à 5 pouces (10 à 13 centimètres) de pluie au cours de la semaine, a déclaré Chandler-Cooley.

Le comté de Humboldt, où un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé le 20 décembre, a également vu les routes commencer à inonder, selon le bureau Eureka du National Weather Service. Un pont temporairement fermé la semaine dernière en raison des dommages causés par le tremblement de terre, il pourrait être à nouveau fermé si la rivière Eel, qu’il traverse, devient trop haute, ont déclaré des responsables.

Sur le front est de la Sierra, des veilles et des avertissements d’inondation ont été émis au nord et au sud de Reno, au Nevada, où des inondations mineures à modérées étaient prévues le long de certaines rivières et ruisseaux jusqu’au week-end.

À Susanville, en Californie, à environ 85 miles (137 kilomètres) au nord de Reno, la rivière Susan devrait passer d’environ 5 pieds (1,5 mètre) vendredi à un pied (30 centimètres) au-dessus du niveau d’inondation de 12 pieds (3,6 mètres) par Samedi matin, provoquant des inondations modérées qui pourraient affecter certaines maisons, routes et ponts, a indiqué le National Weather Service.

Dans le sud de la Californie, des pluies modérées à fortes étaient prévues pour samedi. La région commencera à se dessécher le jour du Nouvel An et la parade des roses du 2 janvier à Pasadena devrait éviter les pluies.

De fortes averses sont prévues pour mardi ou mercredi, a annoncé le National Weather Service à Oxnard.

La pluie a été bien accueillie dans la Californie desséchée par la sécheresse, mais il faut beaucoup plus de précipitations pour faire une différence significative. Les trois dernières années ont été les plus sèches jamais enregistrées en Californie.

The Associated Press