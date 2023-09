La tempête post-tropicale Lee touche terre en Nouvelle-Écosse près de la côte de la baie de Fundy

Le dernier:

La tempête post-tropicale Lee a officiellement touché terre à Long Island, en Nouvelle-Écosse, avec des vents maximums soutenus d’environ 110 km/h.

Selon le National Hurricane Centre, Lee a finalement survolé la Nouvelle-Écosse peu après 16 heures HA après avoir passé samedi après-midi à longer la côte près de Yarmouth.

Ryan Snoddon, météorologue à la CBC, affirme que la tempête continuera de se déplacer vers le nord jusqu’à la baie de Fundy avant de toucher terre pour la deuxième fois au Nouveau-Brunswick ce soir.

À mesure que la tempête atteint le Nouveau-Brunswick, d’autres parties de la région continueront de ressentir ses effets.

« Les vents se lèveront ce soir et continueront [to gust] du jour au lendemain dans les régions de l’Est comme le Cap-Breton et l’Île-du-Prince-Édouard, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les vents commenceront à faiblir vers la fin de samedi et pendant la nuit, a déclaré Snoddon.

Instantanés de Lee à travers le Nouveau-Brunswick Arbres tombés, pannes de courant et bien plus encore : découvrez les effets de la tempête post-tropicale Lee au Nouveau-Brunswick.

Il sera également important de garder un œil sur d’éventuelles ondes de tempête le long de la côte, a déclaré Snoddon.

Des milliers de foyers sur la partie continentale de la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick sont restés sans électricité pendant des heures, même si des vents forts et en rafales devraient persister dans la soirée. Au plus fort des pannes samedi, près d’un tiers des clients de Nova Scotia Power étaient privés d’électricité.

Lee est passé d’un ouragan de catégorie 1 à une tempête post-tropicale tôt samedi.

Une cour a été inondée dans la communauté de Prospect, située dans la municipalité régionale d’Halifax. (Carrie Ryan/X)

Des rafales de vent maximales de 117 km/h ont été enregistrées à l’aéroport d’Halifax, tandis que le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a connu des rafales de 90 à 110 km/h et entre 30 et 60 millimètres de précipitations dans cette même région.

La GRC en Nouvelle-Écosse demande aux gens de rester à l’écart des routes, car l’eau, les arbres abattus et les lignes électriques créent des dangers le long de la côte atlantique de la province. La police affirme que les personnes qui conduisent pour observer les vagues se mettent en danger, ainsi que les premiers intervenants.

Dans la municipalité régionale d’Halifax, le maire Mike Savage a déclaré qu’un certain nombre de routes sont actuellement bloquées à cause de l’eau de mer et des débris, des ponceaux emportés par les eaux, des arbres abattus et des lignes électriques.

Des vagues s’écrasent contre un brise-lames à Port Maitland, en Nouvelle-Écosse, à l’approche de la tempête post-tropicale Lee, samedi. (La Presse Canadienne)

De nombreux sans-abri vivant dans des campements à travers la ville ont été transférés vers des refuges établis à l’église St. Matthew’s, au centre communautaire Captain William Spry et à Beacon House à Lower Sackville, a déclaré Savage lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

Il exhorte les gens à rester chez eux et à affronter la tempête en toute sécurité.

« Nous avons vu des images de personnes près du front de mer, et c’est inutile et c’est dangereux », a déclaré le maire. « Le pire de la tempête ne nous a pas encore frappé. »

122 000 personnes sans électricité en Nouvelle-Écosse

Dès 21h30 samedi, plus de 122 000 clients de Nova Scotia Power étaient sans électricité, la plus forte concentration se trouvant dans la région d’Halifax, sur la rive sud de la province et dans la vallée de l’Annapolis. Plus de 160 000 pannes ont été signalées plus tôt dans la journée.

Pendant ce temps, au Nouveau-Brunswick, Carte des pannes d’Énergie NB répertorie plus de 17 000 clients sans électricité.

Dans un communiqué publié samedi matin, Nova Scotia Power a déclaré que les pannes étaient le résultat d’arbres tombés et de vents violents pouvant atteindre 100 km/h dans l’ouest de la province et jusqu’à 90 km/h au centre-ville d’Halifax.

Énergie NB disposait d’une équipe de 700 personnes en attente pour aider en cas de pannes d’électricité. Nova Scotia Power a déclaré que Digby, Shelburne et Yarmouth étaient les zones les plus préoccupantes, c’est pourquoi des équipes y ont été envoyées avant la tempête.

Maritime Electric, qui fournit de l’électricité à l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que plus de 100 personnes dans son équipe attendaient de répondre.

La mairesse de Yarmouth, Pam Mood, a déclaré que sa ville se préparait à faire face à l’impact.

La tempête post-tropicale Lee touche terre dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse La tempête devrait frapper la région du comté de Yarmouth en début d’après-midi samedi.

«Je pense que les gens ont fermé les écoutilles», a-t-elle déclaré samedi matin à CBC News.

Cependant, de nombreuses personnes de la région travaillent dans le domaine de la pêche, et certaines ont bravé le vent du petit matin pour descendre au quai et vérifier leur propriété.

« Nous ne voulons pas que quiconque descende dans la rue, mais c’est le pilier, la pêche. C’est juste là-bas et c’est probablement le territoire le plus dangereux et… ils doivent vérifier leurs moyens de subsistance. »



La plus grande préoccupation, a déclaré Mood, est de savoir comment le quai résistera à d’éventuelles ondes de tempête.

Elle a ajouté que la caserne de pompiers est ouverte à toute personne ayant besoin d’un abri samedi.

Certaines parties de la Nouvelle-Écosse sont aux prises avec une détérioration du service cellulaire.

Le service cellulaire impacté pour certains

Bell, un important fournisseur de services cellulaires, a confirmé dans un courriel qu’il constatait une certaine « congestion du réseau sans fil » dans les zones où il y a des pannes de courant généralisées.

Eastlink, Rogers et Telus ont signalé des problèmes similaires. Il n’y a pas de temps de restauration estimé.

Un automobiliste a été blessé lorsqu’un pin est tombé sur son véhicule alors qu’il se dirigeait vers Blockhouse, en Nouvelle-Écosse.

Un automobiliste blessé par la chute d’un arbre

Le chef des pompiers du blockhaus, William Young, a déclaré que ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger.

« Ils se rendaient au travail et un arbre est tombé sur la route au même moment qu’ils arrivaient », a déclaré Young.

« Heureusement, ils étaient dans la voie la plus éloignée en direction de Blockhouse en direction de Cornwall et l’arbre a attrapé la plus petite partie de l’arbre au lieu du gros tronc. »

Les annulations sont nombreuses

Young a déclaré que l’homme était secoué et souffrait. Le personnel EHS l’a examiné et l’a emmené à l’hôpital.

Toutes les traversées de Northumberland Ferries entre Wood Islands, Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, Nouvelle-Écosse, samedi sont annulés.

Bay Ferries a annulé ses traversées du samedi et du dimanche entre Bar Harbour, Maine et Yarmouth.

La trajectoire prévue de la tempête post-tropicale Lee sur le Canada atlantique à 18 heures samedi. (Centre national des ouragans/Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis)

Bay Ferries a également traversées du samedi annulées entre Digby, Nouvelle-Écosse, et Saint John.

Marine Atlantique a a reprogrammé ses traversées du samedi entre North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Port Aux Basque, à Terre-Neuve, jusqu’à dimanche, si le temps le permet.

De nombreux vols à destination et en provenance de la région ont été annulés. Toute personne envisageant de voyager doit vérifier le statut de son vol auprès de sa compagnie aérienne.

Halifax Transit a annoncé samedi matin que les ponts Macdonald et MacKay étaient fermés aux véhicules à parois hautes et que les autobus seraient redirigés selon les besoins. Les opérations de ferry ont été suspendues à 10h15

Toutes les bibliothèques, parcs municipaux et centres de loisirs ont également été fermés.

Dans une publication sur les réseaux sociaux vendredi soir, Sécurité publique Canada a conseillé aux gens d’éviter les déplacements non essentiels et d’économiser autant que possible les batteries de leur téléphone pendant la tempête.

Impacts sur la santé

La Nova Scotia Health Authority a annoncé plusieurs fermetures pour samedi. Ils comprennent:

Service d’urgence de l’Hôpital Fishermen’s Memorial à Lunenburg.

Clinique mobile de soins primaires au Centre de santé communautaire Cobequid.

Collecte de sang de St. Margarets Bay à Upper Tantallon. Les patients ayant pris rendez-vous peuvent se rendre au Bayers Road Blood Collection, 7071, chemin Bayers, bureau 141 pour leur nomination.