Le dernier:

La tempête post-tropicale Lee quitte les Maritimes ce matin, laissant derrière elle des pannes de courant généralisées, des inondations et des arbres abattus.

La tempête était située à environ 23 kilomètres au nord-ouest de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, à 6 h HA, se déplaçant vers le nord-est à 30 km/h dans le golfe du Saint-Laurent, selon la météorologue de la CBC, Tina Simpkin.

On s’attendait toujours à ce que des rafales de vent atteignent 70 km/h sur la partie continentale de la Nouvelle-Écosse ce matin, et jusqu’à 90 km/h au Cap-Breton et dans l’est de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse. Les vents devraient faiblir cet après-midi.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que la tempête avait touché terre à Long Island, en Nouvelle-Écosse, vers 16 heures samedi, avec des vents maximums soutenus de 110 km/h.

Plus de 101 000 clients de Nova Scotia Power étaient toujours dans le noir tôt dimanche matin, et le service public a déclaré que plus de 800 travailleurs étaient sur le terrain pour travailler au rétablissement du courant.

Au Nouveau-Brunswick, plus de 12 000 personnes étaient toujours sans électricité tôt dimanche matin, et environ 1 100 personnes de la compagnie Maritime Electric de l’Île-du-Prince-Édouard attendaient que l’électricité soit rétablie.

Des rafales de vent maximales de 117 km/h ont été enregistrées à l’aéroport d’Halifax, tandis que le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a connu des rafales comprises entre 90 et 110 km/h et entre 30 et 60 millimètres de précipitations dans cette même région.

REGARDER | Instantanés de Lee à travers le Nouveau-Brunswick : Instantanés de Lee à travers le Nouveau-Brunswick Arbres tombés, pannes de courant et bien plus encore : découvrez les effets de la tempête post-tropicale Lee au Nouveau-Brunswick.

La GRC en Nouvelle-Écosse a demandé aux gens de rester à l’écart des routes samedi, car l’eau, les arbres abattus et les lignes électriques créaient des dangers le long de la côte atlantique de la province.

Dans la municipalité régionale d’Halifax, le maire Mike Savage a déclaré qu’un certain nombre de routes étaient bloquées à cause de l’eau de mer et des débris, des ponceaux emportés par les eaux, des arbres abattus et des lignes électriques.

De nombreux sans-abri vivant dans des campements à travers la ville ont été transférés vers des refuges établis à l’église St. Matthew, au centre communautaire Captain William Spry et à Beacon House à Lower Sackville, a déclaré Savage lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

REGARDER | La tempête post-tropicale Lee touche terre dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse : La tempête post-tropicale Lee touche terre dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse La tempête devrait frapper la région du comté de Yarmouth en début d’après-midi samedi.

Bell, un important fournisseur de services cellulaires, a confirmé dans un courriel qu’il y avait eu une certaine « congestion du réseau sans fil » samedi dans les zones où il y a des pannes de courant généralisées. Eastlink, Rogers et Telus ont signalé des problèmes similaires.

Un automobiliste a été blessé lorsqu’un pin est tombé sur son véhicule alors qu’il se dirigeait vers Blockhouse, en Nouvelle-Écosse.

Annulations

Northumberland Ferries a déclaré que toutes les traversées entre Wood Islands, à l’Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse, jusqu’à 12 h HA ont été annulées. Il a dit de surveiller son site Web pour les mises à jour.

Bay Ferries a annulé ses traversées du samedi et du dimanche entre Bar Harbour, Maine et Yarmouth.

Un toit effondré dans une station-service près de Fredericton samedi. (CBC)

Marine Atlantique a annulé ses traversées du dimanche après-midi entre North Sydney, N.-É. et Port Aux Basque, T.-N.-L.

De nombreux vols à destination et en provenance de la région ont été annulés. Toute personne envisageant de voyager doit vérifier le statut de son vol auprès de sa compagnie aérienne.