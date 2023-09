La tempête post-tropicale Lee apporte des vents de force tempête tropicale

Certaines parties du sud de la Nouvelle-Écosse et de la côte atlantique ont signalé des vents atteignant la force d’une tempête tropicale samedi, selon Environnement Canada.

Les stations météorologiques surveillées par Environnement Canada à l’île Brier, à Baccaro Point, à Lunenburg, à l’aéroport international Stanfield d’Halifax, au chantier naval d’Halifax et à l’île Beaver ont signalé des vents supérieurs à 63 km/h, ce qui est considéré comme des vents de force tempête tropicale.

Des rafales maximales soutenues provenant des stations météorologiques surveillées par Enivroment Canada samedi.La tempête posttropicale Lee a également provoqué de fortes rafales de vent, les rafales les plus élevées ayant été enregistrées autour de Lunenburg à 107 km/h et à l’aéroport international d’Halifax à 117 km/h.

Les vents maximums soutenus provenant des stations météorologiques surveillées par Enivroment Canada samedi.

Le Centre national de prévision des ouragans a noté qu’il y avait un rapport non officiel faisant état d’une rafale de 140+ km/h provenant d’une station météorologique personnelle sur l’île Grand Manan samedi. Cependant, on ne sait toujours pas si ce rapport sera considéré comme confirmé et accepté à un moment donné.

Les précipitations les plus abondantes sont tombées sur le Nouveau-Brunswick. Quelques rapports dans la province ont enregistré des totaux proches et supérieurs à 100 mm tombant en 24 heures.

Les précipitations s’accumulent dans les Maritimes après la tempête post-tropicale Lee.Certains rapports montrent des précipitations totales de plus de 50 mm dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, mais ces rapports datent uniquement de vendredi et samedi. Les rapports n’incluent pas les fortes pluies survenues en Nouvelle-Écosse jeudi, qui n’étaient pas directement liées à Lee.

