La «tempête parfaite» fait que les Albertains attendent de longues heures dans les salles d’urgence des hôpitaux en attente

Zolton Yaremie est fatigué après une épreuve épuisante aux urgences avec sa fille.

La famille vit à Andrew, en Alberta, alors il a d’abord emmené Hailey, neuf ans, à l’hôpital de Lamont, à environ 30 kilomètres, lorsque ses douleurs abdominales sont devenues sévères vendredi.

Incapables d’obtenir un tomodensitogramme à Lamont, Yaremie et Hailey ont été invités à se rendre au service des urgences du Stollery Children’s Hospital d’Edmonton, à 70 kilomètres de là.

Le couple est arrivé vers 13 h 30. “Au moment où nous sommes entrés et nous nous sommes assis dans un lit, je pense qu’il était juste après 22 heures”, a déclaré Yaremie.

Hailey Yaremie passe le temps aux urgences. (Soumis par Zolton Yaremie)

Lundi, la petite fille ne se sentait toujours pas mieux. Ils sont donc retournés aux urgences pour une autre attente de huit heures.

“Je pense que la chose la plus frustrante pour moi a été de voir ma fille dans l’état où elle était et de ne rien pouvoir y faire”, a déclaré Yaremie.

« Quiconque a un enfant – vous voulez lui enlever sa douleur et la prendre pour vous », a-t-il déclaré. “Je resterais assis là pendant combien d’heures cela prendrait si je pouvais le lui enlever.”

‘Orage parfait’

Yaremie est l’un des nombreux Albertains qui ont attendu des heures et des heures dans les services d’urgence de la province.

Les temps d’attente peuvent varier selon l’hôpital et dépendent de l’heure de la journée, mais peuvent parfois aller de deux heures à 17 heures.

Nazeem Muhajarine, épidémiologiste à l’Université de la Saskatchewan, a déclaré qu’une certaine pression hospitalière est le résultat de patients atteints de COVID-19, mais qu’il existe d’autres facteurs.

Il a dit que certains sont des patients qui ont reporté les soins pendant la pandémie et d’autres qui ont généralement besoin de soins et, en plus de cela, nous entrons maintenant dans la saison de la grippe et du rhume.

“C’est comme une tempête parfaite où la demande de soins ne s’est pas dissipée”, a déclaré Muhajarine.

“Du côté de l’offre, il y a de véritables lacunes et déficits qui se présentent avec l’offre.”

Les soignants concernés

Heather Smith, présidente des United Nurses of Alberta, a déclaré lundi qu’il y avait une crise de personnel dans la province.

“Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain et cela ne s’est pas produit uniquement à cause du COVID. Cela s’est construit”, a-t-elle déclaré.

“Nous devons conserver la main-d’œuvre que nous avons. Nous devons arrêter l’effusion de sang et essayer de stabiliser notre main-d’œuvre. Nous devons examiner ce que nous pouvons faire pour encourager le retour des travailleurs.”

Au cours de la pandémie, les travailleurs de la santé – épuisés par les hauts et les bas des différentes vagues de COVID-19 – ont quitté le marché du travail.

Ceux qui restent font ce qu’ils peuvent pour combler les lacunes laissées derrière, a déclaré Sandra Azocar, vice-présidente de l’Alberta Union of Provincial Employees.

Nous devons arrêter l’effusion de sang et essayer de stabiliser notre main-d’œuvre. -Heather Smith

“On demande constamment à nos membres de travailler un nombre d’heures extraordinaire et dangereux pour combler essentiellement les lacunes des pénuries de personnel que nous constatons dans le système de santé”, a déclaré Azocar.

“Cela crée des ravages non seulement pour nos membres, mais aussi pour les Albertains qui dépendent d’un système public qui répond à leurs besoins.”

Les deux syndicats, ainsi que d’autres représentants des travailleurs de la santé, demandent une rencontre avec Jason Copping, le nouveau ministre de la Santé de l’Alberta.

Réponse AHS

Les Services de santé de l’Alberta reconnaissent que les hôpitaux de la province font face à un volume accru de patients dans les services d’urgence.

Il a déclaré qu’au premier trimestre de 2022, il y avait eu 505 421 visites aux services d’urgence en Alberta, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période en 2021.

“Nous reconnaissons que dans certains cas, les temps d’attente sont trop longs”, a déclaré le porte-parole de l’AHS, Kerry Williamson.

« La circulation au service des urgences dépend de l’ensemble du système. Nous apprécions le travail de nos médecins et de notre personnel de première ligne et travaillons en étroite collaboration avec eux pour améliorer l’accès et réduire les temps d’attente », .

Williamson a déclaré qu’AHS continue de “recruter de manière agressive” des travailleurs de la santé de première ligne.

Il a déclaré qu’AHS comptait 270 employés de plus travaillant dans les services d’urgence aujourd’hui qu’il y a un an, et 783 employés de plus par rapport à avril 2018.

Quant à Yaremie, il a de l’empathie pour les membres du système de santé.

“Vous êtes assis là pendant huit heures et vous voyez quelqu’un trier les gens tout le temps, puis les portes [are] juste tourner… Il n’y a pas de répit pour eux », a-t-il déclaré.

“Ils pourraient travailler du début à la fin de leur quart de travail et ne pas faire de pause et ne pas gagner de terrain.”