La tempête Nicole se rapproche de l’ouragan de catégorie 1 et se dirige vers la Floride

Une puissante tempête emportant des pluies torrentielles et des vents dévastateurs est sur le point de frapper la côte est de la Floride jeudi comme un ouragan de catégorie 1, avec des averses éparses devant commencer mardi après-midi – alors que les électeurs se dirigent vers les urnes pour les élections de mi-mandat.

La tempête subtropicale Nicole devrait toucher terre tôt jeudi matin au-dessus de West Palm Beach, a déclaré le météorologue de CNN Robert Shackelford, alors que de nombreuses personnes à travers la Floride continuent de subir les conséquences de l’ouragan Ian.

“Ne laissez pas le” sous “vous tromper. #Nicole est une formidable tempête qui aura des impacts majeurs tout le long de la côte sud-est des États-Unis, pas seulement près du centre. Les inondations côtières, les grosses vagues et les courants de retour s’étendront de la pointe de FL à NC”, a tweeté le National Weather Service.

Tournant tôt mardi à 385 miles à l’est-nord-est du nord-ouest des Bahamas, Nicole se renforce et se transforme en une tempête tropicale, puis à partir de mercredi en raison de fortes pluies qui pourraient entraîner une onde de tempête dangereuse et des vents violents, a déclaré Jamie Rhome, le directeur par intérim de le Centre national des ouragans.

Il devrait s’agir d’une forte tempête tropicale ou d’un ouragan de catégorie 1 lorsqu’il atteindra la Floride de mercredi soir à jeudi matin, a déclaré Rhome lundi dans un briefing vidéo publié en ligne.

Jusqu’à 7 pouces de pluie et une onde de tempête pouvant atteindre 5 pieds le long de la côte, combinées à des vents violents, sont principalement prévues pour mercredi soir et jeudi.

“L’onde de tempête sera accompagnée de vagues importantes et destructrices. Les habitants de la zone d’alerte doivent écouter les conseils donnés par les responsables locaux”, a déclaré le centre des ouragans.

La tempête ne devrait pas s’intensifier rapidement comme Ian l’a fait fin septembre avant de tuer au moins 120 personnes en Floride et de détruire des communautés encore sous le choc de la destruction.

“Nous ne prévoyons pas d’ouragan majeur”, a déclaré Rhome. “Encore une fois, pas une situation Ian, mais toujours un système potentiellement percutant.”

Plus de 16 millions de personnes sont sous un avertissement de tempête tropicale – avec des conditions attendues dans la zone dans les 36 heures – de Hallandale Beach, en Floride, au nord jusqu’à Altamaha Sound, en Géorgie, plus le lac Okeechobee dans le sud de la Floride, a déclaré Shackelford. Et le long de la côte ouest de l’État – du nord de Bonita Beach à la rivière Ochlockonee – les endroits claqués par Ian sont désormais sous surveillance de tempête tropicale.

Plus de 5 millions de personnes sont sous le coup d’un avertissement d’onde de tempête depuis North Palm Beach, en Floride, au nord jusqu’à Altamaha Sound, en Géorgie, y compris l’embouchure de la rivière St. Johns jusqu’à Georgetown, a-t-il déclaré.

Et une surveillance des ouragans, avec des conditions attendues dans les 48 heures, est en place pour près de 9 millions de personnes le long de la côte est de la Floride, du nord de Miami à la Space Coast et incluant Fort Lauderdale, West Palm Beach, Cap Canaveral et Melbourne, dit Shackelford.

Le maire du comté de Miami-Dade a exhorté les habitants à se préparer.

“Les résidents et les visiteurs doivent surveiller les prévisions et s’assurer que leur kit de tempête est à jour”, a déclaré la maire Daniella Levine Cava en ligne. “Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour nous préparer à d’éventuelles inondations et pannes de courant.”

Les responsables du comté de Miami-Dade ne s’attendent pas à ce que la tempête ait un impact sur le jour des élections, a déclaré Levine Cava.