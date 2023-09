La tempête Lee dans l’Atlantique sème le chaos alors que les prévisionnistes annulent certains avertissements | Actualités météo

La tempête Lee dans l’Atlantique a touché terre samedi avec une force proche d’un ouragan, apportant des vents destructeurs, des vagues agitées et des pluies torrentielles en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis et dans les Maritimes au Canada.

Pendant ce temps, les autorités ont retiré certains avertissements pour la région et ont prédit que la tempête se dissiperait dans les prochains jours.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a déclaré dimanche matin que le cyclone post-tropical se trouvait au Canada, à environ 56 km (35 milles) à l’ouest de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, et à environ 362 km (225 milles) à l’ouest de Channel-Port aux Basques, à Terre-Neuve.

La vitesse maximale du vent soutenu a chuté pour la troisième fois en 24 heures à 80 km/h (50 mph), avec des rafales plus fortes attendues.

« Un affaiblissement progressif est prévu au cours des prochains jours et Lee pourrait se dissiper mardi », a indiqué le centre des ouragans.

Le centre a mis fin samedi à un avertissement de tempête tropicale pour la côte du Maine aux États-Unis et a annoncé que le Centre canadien de prévision des ouragans avait mis fin à son avertissement de tempête tropicale pour le Nouveau-Brunswick et certaines parties de l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais un avertissement de tempête tropicale reste en vigueur dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse, des Îles-de-la-Madeleine et de l’Île-du-Prince-Édouard, avec des vents violents pouvant entraîner la chute d’arbres et des pannes de courant, a indiqué le centre.

Les ondes de tempête devraient s’atténuer dimanche après avoir été prévues jusqu’à 0,91 mètre (3 pieds) samedi le long des zones côtières, a indiqué le centre des ouragans.

Un automobiliste de 51 ans à Searsport, dans le Maine, est décédé samedi après qu’une grosse branche d’arbre soit tombée sur son véhicule sur l’US Highway 1 lors de vents violents. Le cyclone post-tropical était également suffisamment puissant pour provoquer des pannes de courant à plusieurs centaines de kilomètres de son centre.

Samedi, 11 pour cent des clients d’électricité du Maine manquaient d’électricité, ainsi que 27 pour cent de la Nouvelle-Écosse, huit pour cent du Nouveau-Brunswick et trois pour cent de l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans le Maine, un navire d’observation des baleines s’est détaché de son amarrage et s’est écrasé samedi. Lee a également inondé les routes côtières de la Nouvelle-Écosse et mis les ferries hors service, tout en attisant l’anxiété dans une région encore secouée par les incendies de forêt et les graves inondations de cet été. Le plus grand aéroport de la province, l’aéroport international Stanfield d’Halifax, a annulé tous ses vols.

«Les gens sont épuisés», a déclaré Pam Lovelace, conseillère municipale d’Halifax. « C’est tellement de choses en si peu de temps. »

La région entière a connu un été particulièrement humide, se classant au deuxième rang pour le nombre de jours de pluie à Portland, dans le Maine – et les vents violents de Lee ont renversé des arbres stressés par le sol détrempé par la pluie dans le Maine, l’État le plus boisé des États-Unis.

Lee partage certaines caractéristiques avec la super tempête Sandy de 2012. Les deux tempêtes étaient autrefois des ouragans puissants qui sont devenus des cyclones post-tropicaux – des tempêtes cycloniques qui ont perdu la plupart de leurs caractéristiques tropicales – avant de toucher terre.

On ne s’attendait pas à ce que Lee soit aussi destructeur que Sandy, qui a causé des milliards de dollars de dégâts et a été accusé de dizaines de morts à New York et dans le New Jersey aux États-Unis.

Lee n’était pas non plus aussi grave que les restes de l’ouragan Fiona, qui il y a un an a emporté des maisons dans l’océan dans l’est du Canada, a coupé l’électricité dans la plupart de deux provinces et a emporté une femme dans la mer, a déclaré la météorologue canadienne Jill Maepea.