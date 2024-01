La tempête Isha force les vols britanniques à se dérouter vers la France et l’Allemagne

Par Jacqueline Howard

nouvelles de la BBC

il y a 2 heures

Source des images, Kerry Hamilton Légende, Certains passagers sans passeport voyageant d’Édimbourg à Bristol se sont retrouvés à Paris

La tempête Isha a contraint un certain nombre de vols britanniques et irlandais à se dérouter vers la France et l’Allemagne, les passagers se retrouvant bloqués dans des aéroports étrangers.

Les avions à destination de Bristol, Dublin et Londres se sont retrouvés à Paris, tandis que plusieurs avions à destination d’Édimbourg ont atterri à Cologne.

Certains voyageurs sur les routes intérieures avaient laissé leur passeport chez eux, ce qui signifiait qu’ils devaient passer la nuit dans les étages des terminaux.

Certaines parties du Royaume-Uni ont connu leurs vents les plus forts depuis 10 à 20 ans.

Kerry Hamilton rentrait chez elle sur un vol EasyJet d’Édimbourg à Bristol après un week-end chez ses parents.

Alors que d’autres vols avaient été purement et simplement annulés, celui-ci n’a subi qu’une heure de retard.

Mais une fois le projet lancé, il était clair que quelque chose n’allait pas.

“Nous nous sommes dirigés vers Bristol et on nous a dit que les vents étaient trop forts pour que nous puissions atterrir en toute sécurité, et que nous essaierions de faire des cercles pour voir s’ils allaient diminuer”, a déclaré Mme Hamilton à la BBC.

“Ils ne l’ont pas fait, alors on nous a dit que nous nous détournerions vers Paris parce que de nombreux aéroports britanniques étaient fermés ou où il n’était pas sûr d’atterrir.”

Depuis qu’une route intérieure est devenue internationale, de nombreux passagers qui avaient laissé leur passeport chez eux n’ont pas pu passer les contrôles de l’immigration pour accéder à un hôtel.

Mme Hamilton a déclaré à la BBC que le pilote avait informé les passagers qu’il “n’avait pas réfléchi” à la question.

Source des images, Kerry Hamilton Légende, Mme Hamilton faisait partie de ceux qui ont passé la nuit à l’aéroport Charles De Gaulle

EasyJet a déclaré : « Comme la météo ne s’améliorait pas, le vol a été retardé pendant la nuit et nous avons fait tout notre possible pour minimiser l’impact sur nos clients, en leur fournissant l’hébergement et les repas à l’hôtel.

“Certains clients sans passeport ont été obligés par les autorités françaises de rester à l’aéroport et nous avons donc travaillé avec l’aéroport pour les rendre aussi confortables que possible, avant le départ du vol aujourd’hui.

“Bien que les circonstances soient hors de notre contrôle, nous sommes vraiment désolés pour les désagréments que cela aura causé.”

Luke Bromage-Henry se trouvait également sur un vol intérieur dérouté vers Paris hier soir.

Son avion était censé quitter Jersey à 19h35 GMT, à destination de Londres Gatwick, mais il a décollé à 23h35, après plusieurs heures resté sur la piste.

Un atterrissage a été tenté à Gatwick mais en raison de vents violents, le pilote a annoncé une redirection vers la France, atterrissant à 03h30 heure locale (02h30 GMT).

“Le pire voyage à Paris de ma vie”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Dès que les bus nous déposaient au terminal de transfert, c’était chacun pour soi”, ajoute-t-il.

Source des images, Luke Bromage-Henry Légende, Luke Bromage-Henry s’installe pour la nuit à l’étage du terminal à Paris

Mme Hamilton et M. Bromage-Henry ont passé la nuit dans le terminal de l’aéroport Paris Charles de Gaulle.

“J’ai dormi environ deux heures sous des chaises dans le terminal de transfert”, a déclaré M. Bromage-Henry.

Il a été automatiquement réaffecté sur un vol EasyJet de Paris à Gatwick lundi matin. Mme Hamilton devait partir à 13h00 heure locale (12h00 GMT).

Parmi les autres avions détournés figurent des vols Ryanair en provenance de Tenerife et de Séville à destination d’Edimbourg et qui ont abouti à l’aéroport allemand de Cologne Bonn.