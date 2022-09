La tempête Ian se transforme en ouragan alors que la Floride et Cuba devraient être sur leur chemin | Nouvelles du monde

La tempête tropicale Ian s’est transformée en un ouragan qui devrait déclencher des vents importants, des crues soudaines et des coulées de boue en Floride, à Cuba et en Jamaïque, ont averti les experts météorologiques.

Le système météorologique se situe à environ 90 miles (150 km) au sud-ouest des îles Caïmans dans la mer des Caraïbes, selon le dernier avis publié lundi par le National Hurricane Center (NHC).

Les autorités de la province cubaine de Pinar del Rio, à environ deux heures au sud-ouest de la capitale La Havane, se préparent à évacuer les personnes avant que la tempête ne frappe la partie ouest de l’île en route vers la Floride.

Un avertissement d’ouragan est en place à Grand Cayman, la plus grande des îles Caïmans, ainsi qu’à Pinar del Rio et dans d’autres provinces cubaines, notamment Isla de Juventud et Artemisa.

Le NHC a tweeté lundi matin: “Une onde de tempête et des vents de force ouragan potentiellement mortels sont attendus dans certaines parties de l’ouest de Cuba à partir de la fin de la journée, et Ian devrait être à la force d’un ouragan majeur lorsqu’il se trouvera près de l’ouest de Cuba.

“Les efforts pour protéger la vie et les biens doivent être menés à bien”.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’impact de l’ouragan, les habitants sont invités à surveiller l’évolution de la trajectoire de la tempête et à se préparer aux fortes pluies, aux vents violents et aux marées montantes, entraînant des perturbations généralisées, notamment des pannes de courant.

Les modèles météorologiques prédisent que l’ouragan se déplacera en direction de la côte ouest de la Floride ou de la région de Panhandle – mais les prévisionnistes ne savent actuellement pas où il touchera terre.

Le gouverneur DeSantis a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse: “Nous allons continuer à surveiller la trace de cette tempête.

“Mais il est vraiment important de souligner le degré d’incertitude qui existe toujours”, a-t-il averti.

Image:

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a averti que la tempête aurait “de larges impacts dans tout l’État”. Photo : Démocrate de Tallahassee / AP



“Même si vous n’êtes pas nécessairement dans l’œil du chemin de la tempête, il y aura des impacts assez larges à travers l’État.”

Le président américain Joe Biden a également déclaré une urgence, alors que les autorités commencent à coordonner les secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour protéger les vies et les biens.

M. Biden a également retardé un voyage prévu en Floride mardi en raison de la tempête.

Le spécialiste principal des ouragans au NHC, John Cangialosi, a exhorté les gens à commencer à rassembler des fournitures – au milieu des informations faisant état d’une ruée vers l’eau et les générateurs.

Image:

Les habitants de Tampa, en Floride, font la queue pendant deux heures pour remplir des sacs de sable dimanche. Photo : Tampa Bay Times via AP



Image:

Étagères vides dépouillées d’eau dans un supermarché de Tampa, en Floride. Photo : Tampa Bay Times / AP



“C’est une chose difficile à dire, restez à l’écoute, mais c’est le bon message en ce moment”, a-t-il déclaré.

“Mais pour ceux de Floride, il est encore temps de se préparer.

“Je ne te dis pas encore de mettre tes volets ou de faire quoi que ce soit de ce genre, mais il est encore temps de te ravitailler.”

La tempête qui approchait a également retardé une autre tentative prévue mardi pour lancer la mission lunaire Artemis de la NASA depuis le Kennedy Space Center en Floride.

Pendant ce temps au Canada, La tempête Fiona a emporté des maisons et coupé l’électricité dans deux provinces après être passé d’une tempête post-tropicale à un ouragan samedi.