Le pire de la tempête hivernale tentaculaire qui a déversé de fortes chutes de neige sur New York lundi a poursuivi son travail en Nouvelle-Angleterre mardi, promettant plus de misère météorologique pour les résidents de cette région.

Mardi, les New-Yorkais creusaient sous des tas de neige qui fermaient les transports en commun, annulaient des vols et fermaient les sites de vaccination contre le coronavirus. C’était la plus grosse tempête de neige de la ville en cinq ans, depuis le blizzard historique de 2016.

Central Park à New York a connu un total de tempêtes de 17,2 pouces de dimanche soir à mardi matin, a rapporté weather.com. Cela en fait la 16e plus grosse tempête de neige jamais enregistrée depuis 1869.

«Je ne pense pas que nous étions vraiment préparés pour cela», a déclaré Ricky McDonald, qui pelliculait son SUV dans une neige à Brooklyn mardi matin, au New York Daily News. «Je ne pense pas que tout le monde savait à quel point cela allait être fort. Mais j’aime ça! »

Le service de métro aérien a repris mardi matin à travers la ville.

Jusqu’à présent, le total de neige maximal de la tempête est de 33 pouces à Nazareth, en Pennsylvanie.

Les plus grandes accumulations supplémentaires mardi étaient prévues dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, selon weather.com. La plupart des autres régions verront des averses de neige plus légères qui pourraient produire de petites accumulations.

Le service météorologique national a déclaré qu’un pied ou plus pourrait être au sol en Nouvelle-Angleterre au moment où la neige se dissipera enfin dans les États les plus au nord d’ici mercredi soir.

La marée haute a provoqué des inondations tôt mardi dans les zones côtières du Massachusetts, où la tempête avait déjà perturbé la deuxième phase du déploiement des vaccins dans l’État. Dans le Connecticut, le gouverneur Ned Lamont a déclaré que la tempête avait forcé le report d’environ 10 000 tirs et retardé le réapprovisionnement hebdomadaire de l’État en vaccins, désormais prévu mardi.

L’état d’urgence imposé par le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, est resté en vigueur mardi et les six méga sites de l’État pour les vaccins COVID-19 étaient toujours fermés alors que les opérateurs de charrues faisaient face à des averses de neige et à la poudrerie.

En Pennsylvanie, les autorités ont déclaré qu’une femme de 67 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer, qui aurait erré loin de chez elle, avait été retrouvée morte d’hypothermie dans une rue d’Allentown lundi matin.

À environ 60 miles au nord, dans le canton de Plains, trois personnes sont mortes dans une fusillade après une dispute sur le déneigement lundi. Les autorités ont déclaré qu’un couple marié avait été retrouvé mort par balle à l’extérieur dans la rue, et le corps du tireur présumé a ensuite été retrouvé dans une résidence voisine.

Contribuer: The Associated Press