La tempête hivernale s’apprête à gronder les voyages aériens dans le nord-est

Les compagnies aériennes ont annulé des centaines de vols avant une tempête hivernale qui, selon les prévisionnistes, entraînera des vents violents et un potentiel de plus d’un pied de neige dans le nord-est.

Un avertissement de tempête hivernale était en vigueur vendredi du Maryland au Maine, selon le National Weather Service.

Plus de 1 200 vols américains ont été annulés samedi, selon le suivi des vols FlightAware. JetBlue Airways, basée à New York, qui a également une opération majeure au départ de Boston, a réduit de 40% son horaire du samedi, soit près de 330 vols, plus que les autres transporteurs. Le transporteur régional Republic Airways, qui exploite des vols pour American, United et Delta, a annulé 155 vols, soit près d’un quart de l’horaire de samedi.

Ces dernières années, les compagnies aériennes ont annulé des vols parfois quelques jours avant les grosses tempêtes pour éviter que les clients et les équipages ne soient bloqués.

Les transporteurs ont déclaré qu’ils renonceraient aux différences de tarifs pour les clients touchés par la tempête. La plupart des compagnies aériennes avaient déjà supprimé les frais de modification pour les billets en classe économique standard en 2020 lorsque la pandémie a fait dérailler à plusieurs reprises les plans des voyageurs.

Les compagnies aériennes ont coupé plus de 20 000 vols américains entre la veille de Noël et la première semaine de l’année, lorsque beaucoup plus de personnes voyageaient, en raison d’une combinaison de mauvais temps et d’une augmentation des infections à Covid parmi les équipages.