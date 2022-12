La tempête hivernale s’abat sur le pouvoir américain et perturbe les voyages de Noël

Une violente tempête hivernale a laissé près de 2 millions de foyers et d’entreprises sans électricité à travers les États-Unis samedi, alors que des millions de personnes supplémentaires devaient s’inquiéter de la façon dont la perspective de nouvelles pannes affecterait les projets de vacances et de voyage.

Les blizzards aveuglants, la pluie verglaçante et le froid glacial qui ont enveloppé une grande partie du pays ont coupé l’électricité à environ 1,7 million de ménages et d’entreprises, tandis que le principal opérateur de réseau électrique a averti les 65 millions de personnes qu’il dessert dans l’est des États-Unis que des pannes de courant pourraient être nécessaires.

Dans tout le pays, les responsables ont attribué au moins 10 décès dus à l’exposition, aux dommages causés par les tempêtes et aux accidents de voiture sur des routes verglacées et enneigées.

PJM Interconnection, basée en Pennsylvanie, a déclaré que les centrales électriques avaient des difficultés à fonctionner par temps glacial et a demandé aux résidents de 13 États de s’abstenir d’utiliser inutilement l’électricité. La Tennessee Valley Authority, qui fournit de l’électricité à 10 millions de personnes dans le Tennessee et dans certaines parties de six États environnants, a ordonné samedi aux compagnies d’électricité locales de mettre en œuvre des interruptions planifiées pour “assurer la fiabilité du système électrique”.

Dans les six États de la Nouvelle-Angleterre, près de 400 000 clients électriques sont restés sans électricité samedi matin, certains services publics avertissant qu’il pourrait s’écouler des jours avant que le courant ne soit rétabli. En Caroline du Nord, plus de 415 000 clients étaient sans électricité, selon poweroutage.us.

L’appel d’urgence pour la conservation à l’échelle du système de PJM Interconnection a conseillé aux résidents de régler les thermostats plus bas que d’habitude, de reporter l’utilisation des gros appareils comme les cuisinières et les lave-vaisselle et d’éteindre les lumières non essentielles. Les utilisateurs d’électricité commerciaux et industriels ont également été invités à réduire leurs dépenses. Les responsables des services publics ont déclaré que la demande accrue simultanée sur son système électrique était due au fait que certaines centrales électriques avaient des difficultés à fonctionner dans le froid extrême. Ils ont mis en garde contre les pannes de courant.

“Ce sera de courte durée, nous ferons tout notre possible pour l’empêcher, mais c’est une possibilité réelle”, a déclaré Mike Bryson, vice-président directeur des opérations de PJM. Il couvre tout ou partie du Delaware, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kentucky, du Maryland, du Michigan, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Tennessee, de la Virginie, de la Virginie-Occidentale et de Washington, DC

Dans tout le pays, la tempête a forcé la fermeture d’autoroutes et les accidents, l’exposition et les dommages causés par la tempête ont tué au moins 10 personnes, ont déclaré des responsables.

Quatre sont morts dans un carambolage massif impliquant quelque 50 véhicules sur l’Ohio Turnpike. Un conducteur de Kansas City, Missouri, a été tué jeudi après avoir dérapé dans un ruisseau, et trois autres sont morts mercredi dans des accidents séparés sur les routes glacées du nord du Kansas.

Une femme du Vermont est décédée dans un hôpital vendredi après qu’un arbre s’est cassé dans les vents violents et est tombé sur sa maison. La police de Colorado Springs a déclaré avoir trouvé le cadavre d’une personne qui semblait être sans abri alors que des températures inférieures à zéro et de la neige tombaient sur la région.

Ajoutant aux malheurs, des pannes de courant qui, tôt samedi, affectaient encore plus de 1,7 million de foyers et d’entreprises, selon le site Web PowerOutage, qui suit les rapports des services publics.

La tempête était presque sans précédent dans son ampleur, s’étendant des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique. Environ 60% de la population américaine a fait face à une sorte d’avis ou d’avertissement météorologique hivernal, et les températures ont chuté considérablement en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches, a déclaré le National Weather Service.

La pluie verglaçante a recouvert une grande partie du nord-ouest du Pacifique d’une couche de glace, tandis que les habitants du nord-est étaient menacés d’inondations côtières et intérieures.

Les températures glaciales et les rafales de vent devaient produire “un refroidissement éolien dangereusement froid dans une grande partie du centre et de l’est des États-Unis ce week-end de vacances”, a déclaré le service météorologique, ajoutant que les conditions “créeront un danger potentiellement mortel pour les voyageurs qui deviennent échoué.”

“Dans certaines régions, être à l’extérieur peut entraîner des engelures en quelques minutes”, a-t-il déclaré.

Alors que des millions d’Américains voyageaient avant Noël, plus de 5 700 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés vendredi, selon le site de suivi FlightAware. Pendant leur séjour au Mexique, les migrants ont campé près de la frontière américaine dans des températures inhabituellement froides alors qu’ils attendaient une décision de la Cour suprême des États-Unis sur les restrictions de l’ère pandémique qui empêchent beaucoup de demander l’asile.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’était développé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et de la neige.

Même les habitants de Floride se sont préparés à un temps inhabituellement froid, car de rares avertissements de gel ont été émis pour de grandes parties de l’État au cours du week-end de vacances.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré qu’elle déployait la Garde nationale pour transporter du bois aux tribus Oglala Sioux et Rosebud Sioux et aider au déneigement.

“Nous avons des familles qui sont là-bas dont nous n’avons pas entendu parler depuis deux semaines”, a déclaré Wayne Boyd, chef de cabinet du président de Rosebud Sioux.

Appelant cela une “tempête d’évier de cuisine”, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence. Dans certaines parties de la ville de New York, les inondations de marée ont inondé les routes, les maisons et les entreprises vendredi matin.