La tempête hivernale retarde les expéditions de vaccins vers la Floride et le Texas; les experts mettent en garde contre une quatrième poussée au printemps: dernières mises à jour du COVID-19.

Une tempête hivernale avec des routes verglacées, des pannes de courant et des températures dangereusement basses, faisant grincer le trafic d’un océan à l’autre, retardait les expéditions de vaccins COVID-19 vers la Floride et le Texas.

Jared Moskowitz, directeur de la Division de la gestion des urgences de Floride, a déclaré que l’État avait été alerté que le système météorologique glacial affectant 25 États retarderait l’expédition des vaccins du lundi au mardi. On ne savait pas combien de doses seraient affectées et quand les accouchements reprendraient.

Les responsables de la santé de l’État du Texas, qui devraient recevoir plus de 400 000 doses de vaccin supplémentaires cette semaine, ne s’attendent pas à des livraisons avant au moins mercredi. Et les rendez-vous pour les vaccins dans les villes de Houston et Austin devaient être annulés à nouveau mardi en raison du mauvais temps hivernal.

Lundi, des pannes de courant massives à Houston comprenaient une installation stockant 8000 doses de vaccin Moderna COVID-19, laissant les responsables de la santé se démener pour trouver des preneurs au même moment que les autorités imploraient les gens de rester chez eux. L’Université Rice a également commencé brusquement à offrir des vaccins aux étudiants sur son campus fermé de Houston après que Harris Health System eut déclaré à l’école qu’il avait environ 1 000 vaccins qui «allaient se perdre», a déclaré Doug Miller, un porte-parole de l’université.

«La fenêtre n’a duré que quelques heures. Ils doivent s’en occuper rapidement », a déclaré Miller.

Dans les gros titres:

►Le président Joe Biden prolonge de trois mois l’interdiction des saisies immobilières pour les prêts hypothécaires financés par le gouvernement fédéral et élargit de trois mois un programme d’allégement hypothécaire pour soulager les familles en difficulté financière au milieu de la pandémie COVID-19.

►Les gouverneurs demandent à Biden de s’exprimer davantage sur la manière dont le gouvernement fédéral distribue les vaccins COVID-19 aux pharmacies locales et aux centres de santé communautaires de leurs États.

►L’Organisation mondiale de la santé a autorisé lundi l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca. Cette décision contribuera à accroître l’approvisionnement de millions de personnes dans le monde grâce à l’effort COVAX de l’ONU, qui vise à aider à vacciner les pays les plus pauvres.

►Un patient transféré du Connecticut directement à un hôpital de New York a été testé positif pour la variante sud-africaine du nouveau coronavirus, a annoncé lundi le gouverneur Andrew Cuomo. Auparavant, 17 cas de la variante sud-africaine avaient été trouvés dans huit États, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

►San Francisco est la dernière ville de Californie à fermer temporairement un site de vaccination de masse en raison du manque de vaccin, rejoignant Los Angeles pour suspendre les vaccinations au milieu d’une pénurie nationale, alors même que de nouveaux sites de vaccination fédéraux s’ouvrent.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 486 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 109,14 millions de cas et 2,4 millions de décès. Plus de 70 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 52,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Il n’y a pas de «campagne nationale géante» pour l’éducation sur le vaccin COVID-19. Pourquoi? Les experts disent qu’il existe un meilleur moyen.

La NBA décrit les protocoles pour le jeu All-Star malgré le retour des stars

La NBA a révélé son protocoles de santé et de sécurité pour la pause All-Star dans un mémo aux équipes, y compris les protocoles pour le match All-Star le 7 mars. Le jeu n’a pas été officiellement annoncé, et Lebron James fait partie des joueurs de premier plan qui ont exprimé leur consternation à l’idée de mener un match des étoiles au milieu d’une pandémie.

Tous les joueurs doivent subir des tests COVID-19 pendant que la ligue prend une pause du 5 au 10 mars. Les joueurs participant aux événements All-Star – que ce soit le jeu, le concours de dunk ou la fusillade à 3 points – doivent se rendre à Atlanta le 6 mars via un transport privé, et la participation dépend du retour des tests négatifs les 6 mars et 7 mars.

– Jeff Zillgitt

Les experts craignent une quatrième poussée ce printemps

Les taux d’infection et d’hospitalisation au COVID-19 sont en baisse à l’échelle nationale, mais les experts parlent en termes désastreux de ce qui se passera si les variantes du virus sont autorisées à émerger ce printemps. Les États-Unis ont connu un pic de cas au printemps dernier, principalement dans le nord-est, l’été dernier dans le sud et de novembre à janvier à peu près partout. Alors que le bilan national des décès dus au COVID-19 approche d’un demi-million de personnes, les experts en santé publique ont déclaré redouter la possibilité d’une quatrième vague. Trois législatures d’État ont levé les mandats de masque ces derniers jours, et New York et le Massachusetts ont assoupli les restrictions sur les places dans les restaurants à temps pour la Saint-Valentin.

«C’est comme si nous faisions de notre mieux pour aider le virus plutôt que de l’arrêter», a déclaré Theodora Hatziioannou, virologue et professeur agrégé de recherche à l’Université Rockefeller de New York.

– Karen Weintraub

Le gouverneur Andrew Cuomo défend la réponse de New York dans les maisons de retraite

Après s’être vanté d’avoir forgé un plan de bataille gagnant contre le COVID-19, Cuomo fait face à un moment critique après qu’un assistant a admis avoir retenu les données des maisons de soins infirmiers au public après avoir reçu une enquête fédérale. Les retombées du scandale se multiplient alors que les législateurs lancent une campagne bipartite pour une enquête plus approfondie sur la réponse COVID-19 de l’administration Cuomo, citant une série de révélations qui ont levé le voile du secret sur le véritable nombre de décès dus aux coronavirus pour les maisons de soins infirmiers de New York, qui a dépassé 13000 résidents contre 8700 précédemment rapportés.

«Des milliers de New-Yorkais ont perdu leur famille dans des maisons de retraite à cause du COVID-19, une douleur aggravée par l’incapacité de réconforter leurs proches dans leurs dernières heures», a écrit dimanche le représentant américain Antonio Delgado, DN.Y. sur Twitter. «Ils méritent des réponses et des responsabilités.»

Pendant ce temps, Cuomo a lancé une longue défense lundi, concédant que les responsables de l’État auraient dû publier les données des maisons de retraite plus tôt, mais ont eu du mal à le faire en raison de la charge de travail pandémique et de l’enquête fédérale politisée du ministère de la Justice sous l’ancien président Donald Trump.

– David Robinson, équipe de l’État de New York

Visites aux urgences en baisse l’année dernière, mais surdoses en hausse: les experts accusent COVID-19

De nombreux Américains sont restés à l’écart des urgences lorsque le pays a été verrouillé par peur de contracter le COVID-19 à l’hôpital. Bien que cela ait conduit à une baisse globale des visites aux services d’urgence, une étude récente montre que les voyages hebdomadaires aux urgences pour des surdoses de médicaments étaient plus élevés en 2020 qu’en 2019.

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention ont étudié plus de 180 millions de visites aux urgences du 30 décembre 2018 au 10 octobre 2020 et ont constaté que le nombre hebdomadaire de toutes les surdoses de médicaments était jusqu’à 45% plus élevé en 2020 qu’en 2019. , selon l’étude publiée le 3 février dans le JAMA Psychiatry. Les surdoses d’opioïdes, en particulier, ont augmenté d’environ 29% par rapport à avant la pandémie.

Dans l’ensemble, les visites aux urgences ont chuté lorsque les mesures de verrouillage du COVID-19 ont été mises en œuvre en mars 2020, diminuant d’environ 43% par rapport à la même période en 2019. Cependant, les surdoses de médicaments n’ont connu qu’une légère baisse du 29 mars au 11 avril, soit environ 4% par rapport à 2019, avant d’augmenter à nouveau.

«Le fait que toutes les visites aux urgences en cas de surdose de médicaments et d’opioïdes n’aient pas diminué de la même manière que les autres visites aux services d’urgence est particulièrement convaincant, ce qui suggère une augmentation du fardeau des surdoses pendant la pandémie», ont déclaré les auteurs de l’étude.

– Adrianna Rodriguez

Contribuant: James Call, USA TODAY NETWORK-Florida Capital Bureau; The Associated Press.