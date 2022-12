La tempête hivernale qui fait exploser les États-Unis gronde les voyages de vacances et apporte des températures basses record – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Une explosion arctique majeure fait plonger les températures à des niveaux dangereux dans une grande partie du pays et un «cyclone à la bombe» en développement devrait décharger de fortes chutes de neige et des conditions de blizzard, en particulier dans le Midwest jeudi et vendredi – une combinaison périlleuse quelques jours avant Noël.

L’air froid et la tempête affectent presque tous les États d’une manière ou d’une autre: plus de 110 millions de personnes d’un océan à l’autre étaient sous alerte hivernale pour les conditions de neige ou de verglas jeudi matin, a déclaré le National Weather Service.

Et plus de 90 millions de personnes étaient sous alerte de refroidissement éolien de la frontière canadienne à la frontière mexicaine et de l’État de Washington à la Floride, avec des refroidissements éoliens inférieurs à zéro enregistrés aussi loin au sud que le Texas jeudi matin et devraient atteindre le sud-est d’ici vendredi. .

“Des refroidissements éoliens potentiellement mortels sur les Grandes Plaines (vont) envahir la moitié est de la nation d’ici vendredi”, a déclaré le Weather Prediction Center – et des refroidissements éoliens inférieurs à moins 50 degrés ont déjà été signalés au cours des deux derniers jours dans certaines parties du Montana , Dakota du Sud et Wyoming.

Certains records de basse température ont été établis jeudi matin dans l’ouest et le sud, et dans certains cas, ils ont chuté cette semaine avec une vitesse record : l’aéroport international de Denver a connu une chute de 37 degrés sur une heure mercredi, préliminairement la plus forte baisse d’une heure enregistrée. là-bas, selon le National Weather Service.

La neige, quant à elle, a frappé certaines parties de l’Ouest et est attendue dans les deux prochains jours dans une grande partie de la moitié est du pays.

Une tempête de neige majeure se prépare pour le Midwest et les Grands Lacs en particulier – avec des chutes de neige légères à modérées généralisées – mais avec des vents puissants qui peuvent rendre les conditions de voyage impossibles.

“De fortes chutes de neige” de 1 à 2 pouces par heure, “ainsi que des rafales de vent de plus de 50 mph entraîneront une visibilité proche de zéro et un soufflage et une dérive considérables de la neige”, a déclaré le centre de prévision.

La tempête devrait devenir un «cyclone à la bombe» – une tempête qui se renforce rapidement et qui fait chuter une certaine pression en 24 heures – de jeudi soir à vendredi, atteignant l’équivalent de pression d’un ouragan de catégorie 2 alors qu’il se déplace dans les Grands Lacs. Il pourrait s’agir d’un «événement de type unique dans une génération», a écrit mardi un prévisionniste du bureau de Buffalo du service météorologique, après avoir noté que ce type de renforcement ne se produit pas souvent dans les Grands Lacs inférieurs.

Plus de 2 000 vols ont été annulés à travers les États-Unis jeudi, selon le site de suivi des vols FlightAware, grondant les voyages aériens au milieu de la saison des fêtes chargée. Et les compagnies aériennes ont annulé plus de 1 000 vols américains prévus vendredi.

Dans le Dakota du Sud, un tronçon de 340 miles de l’Interstate 90 a été fermé dans les deux sens jeudi matin, de Rapid City à Sioux Falls, en raison de conditions de type blizzard, ont déclaré des responsables. La visibilité quasi nulle a également entraîné de nombreuses fermetures d’autoroutes entre le Colorado et le Wyoming mercredi.

Même la Floride ne sera pas épargnée, les habitants du Sunshine State devant voir des chutes de température soudaines vendredi. Certaines villes du Sud, dont Nashville et Memphis, devraient voir de la neige jeudi.

Des inondations, quant à elles, sont possibles dans certaines parties du nord-est, y compris Washington et Philadelphie, alors que la pluie frappe la région jeudi avant que les températures ne chutent dans la nuit et provoquent un “gel éclair”.

Le président Joe Biden a reçu un briefing sur la météo jeudi matin à la Maison Blanche, du National Weather Service et de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Il a encouragé les Américains à tenir compte des avertissements des autorités locales et à rester en sécurité face au froid extrême.

“Il s’agit vraiment d’une alerte météo très sérieuse ici”, a déclaré Biden, ajoutant que la Maison Blanche avait contacté 26 gouverneurs dans les régions touchées.

Qu’est-ce qui attend le cyclone à la bombe :

La neige tombait tôt jeudi après-midi de l’Oklahoma au Michigan.

La neige et les vents violents devraient créer de terribles conditions de voyage depuis l’est du Montana et les plaines du nord vers le Midwest et le nord de l’État de New York.

Des avertissements de blizzard – ce qui signifie que la neige et le vent de 35 mph réduiront fréquemment la visibilité à moins d’un quart de mile pendant au moins trois heures – étaient en vigueur jeudi matin dans certaines de ces zones, y compris juste au sud-ouest de Minneapolis, juste au sud et à l’est de Chicago, et l’ouest et le nord du Michigan.

Les grandes villes, dont Minneapolis, Chicago, Kansas City, Saint-Louis, Indianapolis, Cleveland, Columbus et Detroit, sont soumises à des avertissements de tempête hivernale.

En savoir plus sur le froid extrême :

Des avertissements, des veilles et des avis de refroidissement éolien étaient en vigueur jeudi dans plus de 30 États, de Washington à la Floride.

Le front arctique poussera vers le sud dans le golfe du Mexique et balayera la côte est d’ici la fin de vendredi, apportant du froid dans le Grand Sud.

Les températures diurnes de jeudi pourraient rester inférieures à zéro dans les plaines du nord et dépasser à peine celles du centre des plaines.

Les régions plus au sud – le Texas et la côte du golfe – verront des températures à un chiffre et des adolescents jeudi soir, a déclaré le Storm Prediction Center.

Les responsables de plusieurs États du sud avertissent les résidents de prendre des précautions. L’Alabama a averti jeudi et vendredi qu’il y aurait probablement “la masse d’air de décembre la plus froide à avoir frappé l’État depuis 1989”, a déclaré l’agence de gestion des urgences de l’État. Les plus bas de vendredi dans cet État devaient aller des chiffres à un chiffre dans le nord aux plus bas des années 20 dans le golfe du Mexique.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a demandé jeudi aux habitants de vérifier les amis et les membres de la famille qui pourraient avoir du mal avec les températures glaciales. On s’attendait à ce que les creux de vendredi et de samedi soient chez les adolescents et les 20 ans là-bas.

Deux endroits du Wyoming ont établi des records tôt jeudi pour les températures les plus basses jamais enregistrées à un endroit particulier, quelle que soit la date du calendrier. Ces nouveaux records sont de moins 41 degrés à Casper et de moins 29 à Riverton.

D’autres endroits dans l’ouest et le sud ont établi jeudi des records de température le 22 décembre. Ils comprenaient plusieurs endroits dans le Montana (y compris moins 34 degrés à Boseman et moins 20 à East Cut Bank); Greybull, Wyoming, (moins 26); East Rapid City, Dakota du Sud, (moins 18); Aéroport de Ketchikan, Arkansas, (3); et trois endroits dans l’État de Washington, dont moins 20 degrés à Pullman.

The-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

