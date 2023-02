La tempête hivernale provoque le 3e jour de conditions dangereuses et glaciales

OKLAHOMA CITY (AP) – Un système de tempête meurtrier a frappé une large bande du sud des États-Unis avec des bandes de grésil et de neige pour un troisième jour mercredi, immobilisant 2 200 vols supplémentaires, laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité, forçant la fermeture d’écoles et faisant déjà pires conditions de conduite dangereuses.

Des veilles et des avertissements sur les conditions hivernales ont été émis pour une zone s’étendant de la frontière de l’ouest du Texas avec le Mexique à travers l’Oklahoma, l’Arkansas et la Louisiane, et dans l’ouest du Tennessee et le nord du Mississippi. Plusieurs séries de précipitations mixtes, y compris de la pluie verglaçante et du grésil, étaient en réserve dans de nombreuses régions tout au long de la journée, ce qui signifie que certains endroits pourraient être touchés plusieurs fois, ont déclaré les prévisionnistes.

“Il semble en fait que la situation va encore empirer à travers le Texas, c’est déjà une assez grande zone de pluie verglaçante dans l’ouest et le sud-ouest du Texas”, a déclaré Bob Oravec, un prévisionniste en chef du National Weather Service basé à Camp Springs, Maryland.

Oravec a déclaré que le temps glacial devrait se déplacer vers le nord-est dans certaines parties de l’Oklahoma et de l’Arkansas dans l’ouest du Tennessee et le nord du Mississippi avant qu’il ne commence à se dissiper.

« Plus tard dans la journée de jeudi, cela devrait être pratiquement terminé, et toutes les … précipitations seront bien en aval dans certaines parties du sud et où il y aura principalement de fortes pluies », a déclaré Oravec.

Mercredi en fin de matinée, 2 200 vols américains avaient été annulés, dont les trois quarts des vols à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth et plus des deux tiers à Dallas Love Field, selon le service de suivi des vols FlightAware.com. Dallas-Forth Worth International est le plus grand hub d’American Airlines et Love Field est une base majeure pour Southwest Airlines.

De nombreux vols ont également été annulés dans d’autres aéroports, notamment à San Antonio, la capitale du Texas, Austin, et à Nashville, Tennessee, aggravant les frustrations causées par les près de 2 000 annulations mardi et environ 1 100 lundi.

En raison de la tempête, les Pistons de Detroit n’ont pas pu rentrer chez eux après leur match de lundi contre les Mavericks de Dallas, et la NBA a reporté le match à domicile des Pistons mercredi soir contre les Wizards de Washington.

Le match NBA entre les Wizards de Washington et les Pistons de Detroit prévu mercredi soir a été reporté car les Pistons étaient bloqués à Dallas au milieu d’une tempête hivernale.

Les Pistons n’ont pas pu rentrer chez eux à Detroit après leur match de lundi contre les Mavericks, a annoncé la NBA environ 6 1/2 avant la dénonciation. La NBA a déclaré que la date du match reprogrammé serait annoncée plus tard.

Près de 260 000 pannes de courant ont été signalées au Texas, dont plus de 130 000 à Austin, selon PowerOutage, un site Web qui suit les rapports des services publics.

Pablo Vegas, qui dirige l’Electric Reliability Council of Texas, a promis que le réseau électrique et l’approvisionnement en gaz naturel de l’État seraient fiables et qu’il n’y aurait pas de répétition des coupures de courant de février 2021, alors que le réseau était au bord de l’échec total. .

Alors que la glace et le grésil enveloppaient Memphis, Tennessee, les écoles du comté de Memphis-Shelby ont annoncé qu’elles annuleraient les cours mercredi en raison de la pluie verglaçante et des conditions routières dangereuses. Le système scolaire dessert environ 100 000 élèves. Le National Civil Rights Museum de Memphis a également fermé en raison des conditions météorologiques.

Toujours à Memphis, le temps glacial a retardé le service funèbre de Tire Nichols, décédé à la suite d’un violent passage à tabac par la police lors d’un contrôle routier. Mais un temps plus glacial arrivait du sud-ouest juste avant les funérailles, qui ont été repoussées de quelques heures à mercredi après-midi.

“La troisième et DERNIÈRE vague de pluie verglaçante et/ou de grésil commencera cet après-midi”, a annoncé le bureau de Memphis du National Weather Service sur les réseaux sociaux mercredi matin. Le bord d’attaque d’un mélange hivernal de précipitations était à environ 25 miles (40 kilomètres) au sud de Memphis tard mercredi matin, a montré le radar.

Le district scolaire de Dallas, qui dessert environ 145 000 élèves, a également annulé les cours mercredi.

Les intervenants d’urgence se sont précipités sur des centaines de collisions automobiles à travers le Texas mardi et le gouverneur républicain Greg Abbott a exhorté les gens à ne pas conduire. Au moins six personnes sont mortes sur les routes glissantes du Texas depuis lundi, dont un triple accident mortel mardi près de Brownfield, à environ 64 kilomètres au sud-ouest de Lubbock.

Deux officiers de justice du Texas, dont un soldat de l’État qui a été heurté par un véhicule alors qu’il enquêtait sur un accident sur l’Interstate 45 au sud-est de Dallas, ont été grièvement blessés, ont annoncé les autorités.

Dans l’Arkansas, la gouverneure républicaine Sarah Huckabee Sanders a déclaré l’état d’urgence mardi en raison des conditions glaciales. Sa déclaration a cité la “probabilité de nombreuses lignes électriques tombées” et a déclaré que les conditions routières ont créé un arriéré de livraisons par les chauffeurs commerciaux.

___

Martin a rapporté d’Atlanta. L’écrivain de l’Associated Press David Koenig à Dallas a contribué à ce rapport.

___

Pour plus de couverture météo AP : https://apnews.com/hub/weather

Ken Miller et Jeff Martin, Associated Press