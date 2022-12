La tempête hivernale pré-vacances provoque des pannes de courant et frappe les États-Unis avec un froid glacial

CHICAGO – Une tempête hivernale glaciale a frappé les États-Unis pour une troisième journée vendredi, laissant plus d’un million de foyers et d’entreprises sans électricité, provoquant des accidents et des retards épiques sur les autoroutes glacées et bloquant des milliers de voyageurs dans les aéroports juste avant Noël.

La majeure partie du pays a partagé la misère, qu’elle soit due à la neige, à la glace ou à des températures inférieures à zéro : environ les deux tiers de la population américaine – plus de 200 millions de personnes – ont fait l’objet d’avertissements ou d’avis hivernaux à un moment donné vendredi. Même la Nouvelle-Orléans, célèbre pour son climat doux, a ouvert trois centres de réchauffement pendant la nuit.

Les météorologues ont déclaré que la tempête n’était pas tout à fait terminée. On s’attendait à ce que l’air glacial persiste tout au long du week-end de vacances dans le Midwest, le nord-est et le sud. Les conditions de blizzard pourraient se poursuivre dans des endroits autour de la région des Grands Lacs pendant des jours, y compris à Buffalo, une ville qui a connu des vents de 70 milles à l’heure vendredi. À New York, le refroidissement éolien devrait tomber en dessous de zéro et y rester jusqu’à samedi matin.