La tempête hivernale laisse Buffalo et sa région sous le choc

Alors que le froid s’intensifiait et que l’urgence augmentait, les secouristes ont eu recours à des chasse-neige pour transporter certains résidents vers des abris, a déclaré Mme Hochul.

“Tout le monde est comme, ‘Oh, vous êtes de Buffalo, vous êtes habitué à cela'”, a déclaré Tommy Bellonte, 37 ans, qui a brièvement émergé de sa maison de Buffalo samedi matin pour vérifier un voisin. “Mais tu ne peux pas t’habituer à ça.”

Samedi, les Américains de dizaines d’États ont été confrontés aux conséquences glaciales de la puissante tempête de quatre jours qui a coupé l’électricité de 1,5 million de foyers et d’entreprises à son apogée. Le puissant système météorologique, un «cyclone à la bombe» emballant des vents violents intensifiés par une collision de masses d’air, a bouleversé les plans de voyage de dizaines de milliers de personnes, forçant beaucoup à passer Noël sans chauffage, sans électricité ni en compagnie de membres de la famille.

Les températures ont plongé dans les chiffres à un chiffre dans les États du centre, du sud et de l’est alors que le système météorologique massif balayait le nord du Canada et que l’air glacial de l’Arctique s’installait derrière lui. Le froid a établi des records pour la veille de Noël dans certains endroits du pays, notamment à Baltimore, où la température a chuté à 8 degrés, et à Bluefield, W.Va., où elle a atteint un creux de moins 9.

Samedi, le quatrième jour de la tempête, des millions de personnes sont restées sous les avertissements de tempête hivernale ou de blizzard. Un demi-million de foyers et d’entreprises étaient encore dans l’obscurité le long de la côte Est à midi samedi, selon le site Web poweroutage.us ; à la fin de la journée, le total était tombé à 320 000. Le Maine a été le plus durement touché, avec 162 000 clients sans service.

Certains résidents des zones en bord de mer à New York ont ​​également été confrontés à la perspective de quitter leur domicile pour Noël, après que l’onde de tempête de vendredi a provoqué de fortes inondations dans les Rockaways, inondant les appartements du sous-sol, a déclaré Donovan Richards Jr., le président de l’arrondissement du Queens.