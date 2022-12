La tempête hivernale frappe le centre-nord des États-Unis avec de la neige et engendre des tornades dans le sud

Le National Weather Service a émis des avertissements de tornade dans certaines parties de la Louisiane, de l’Oklahoma et du Texas alors qu’une importante tempête hivernale a frappé les États-Unis mardi.

La tempête a été imputée à l’annulation de plus de 70 vols et au retard de près de 800 autres dès mardi après-midi.

Des conditions de type blizzard ont incité les districts scolaires à annuler des cours dans les Dakotas, le Colorado et le Nebraska.

Une importante tempête hivernale a frappé mardi le cœur des États-Unis, apportant de fortes chutes de neige et des pluies verglaçantes dans les plaines du nord et engendrant des orages et des tornades destructrices dans le sud.

Le National Weather Service a émis des avertissements de tornade dans certaines parties de la Louisiane, de l’Oklahoma et du Texas et a déclaré que des observateurs avaient confirmé des tornades près de Grapevine, au Texas, et à l’ouest de Shreveport, en Louisiane.

La tornade qui s’est abattue près de Grapevine a endommagé plusieurs bâtiments et provoqué des accidents de la circulation dans les comtés de Wise, Parker et Jack, a rapporté le Fort Worth Star-Telegram. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de morts ou de blessés.

Le National Weather Service (NWS) a déclaré dans un avertissement émis à 15h45, heure centrale :

Vous êtes dans une situation qui met votre vie en danger. Les débris volants peuvent être mortels pour ceux qui sont pris sans abri. Les mobil-homes seront détruits. Des dommages considérables aux maisons, aux entreprises et aux véhicules sont probables et une destruction complète est possible

La tempête a été blâmée pour l’annulation de plus de 70 vols et le retard de près de 800 autres mardi après-midi, a rapporté Flightaware.com sur sa Misery Map.

“Ce système de tempête continuera de produire de nombreux risques météorologiques répandus et percutants des Rocheuses à la côte Est”, a indiqué le service dans ses prévisions.

Des conditions de type blizzard ont incité les districts scolaires à annuler des cours dans les Dakotas, le Colorado et le Nebraska. Certains endroits de la région des quatre États s’attendaient à 61 cm de neige et à des vents de 97 km/h au cours des deux prochains jours, a indiqué le NWS.

La poudrerie et l’accumulation de glace ont forcé la fermeture de nombreuses autoroutes et routes, ont déclaré des responsables des transports, exhortant les résidents à rester chez eux.

“Soyez conscient des conditions qui changent rapidement. Réduisez la vitesse et conduisez en fonction des conditions”, a déclaré le ministère des Transports du Dakota du Nord sur Twitter.

Les prévisionnistes ont averti que les températures pourraient chuter jusqu’à moins 20 degrés Fahrenheit (moins 29 degrés Celsius) dans la région, un niveau qui provoque des engelures sur la peau exposée en 30 minutes.

Le mélange hivernal de précipitations se propagera de la partie supérieure des Grands Lacs mardi au nord-est tard mercredi, entraînant la possibilité de jusqu’à 20 cm de neige à certains endroits.