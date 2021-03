L’hiver et le printemps étaient sur une trajectoire de collision dimanche alors que certaines parties du Colorado, du Wyoming, de l’Utah et du Nebraska étaient détruites par jusqu’à quatre pieds de neige, tandis que l’Oklahoma, l’Arkansas et le Missouri faisaient partie des États qui se préparaient à de fortes pluies, des vents violents, des inondations et d’éventuelles tornades.

Dans le Wyoming, le Service météorologique national a averti que certaines régions pourraient voir jusqu’à 50 pouces de neige et des rafales de vent allant jusqu’à 60 mi / h lundi.

« La tempête hivernale historique et paralysante aura un impact significatif sur tout le sud-est du Wyoming et sur l’ouest du Nebraska, » a averti le service météorologique. « Des conditions de blizzard généralisées … (et) les voyages seront extrêmement dangereux, voire impossibles. »

Au Colorado, un pied de neige était tombé à Denver tôt dimanche, et d’autres étaient en route. Plus de 2 000 vols ont été annulés ce week-end à l’aéroport international de Denver. Certaines zones avaient déjà près de 30 pouces dimanche midi.

« Des accumulations de neige totales de 12 à 24 pouces pour le couloir de l’Interstate 25 et jusqu’à 3-4 pieds dans les contreforts nord », a averti le National Weather Service. « Des rafales de vent de 30 à 40 mi / h provoqueront de la poudrerie et de la poudrerie. »

Les compagnies aériennes émettent des dérogations pour les aéroports du Colorado: Tempête hivernale Xylia

Le ministère des Transports du Colorado a averti que les fermetures de routes étaient très probables et a demandé aux gens de ne pas faire de déplacements inutiles. Les autoroutes les plus susceptibles d’être touchées comprenaient l’Interstate 25 de Colorado Springs au Wyoming, y compris Denver et Monument Hill; I-70 à Limon; et I-76 à Fort Morgan, a indiqué le ministère.

Le centre d’information sur les avalanches du Colorado a établi le risque d’avalanche comme élevé, mettant en garde contre des «conditions d’avalanche très dangereuses».

Certaines parties du Texas étaient en mode de récupération après que le système a frappé l’État de tornades et de violentes tempêtes. À Amarillo, des dizaines de randonneurs ont été évacués d’un sentier après deux éventuelles tornades dans la région. Le shérif du comté de Randall, Christopher Forbis, a signalé qu’il grêlait la taille des balles de baseball.

«Les lignes électriques et une tour cellulaire sont en panne», a déclaré Chad Orton, directeur de la gestion des urgences de la région d’Amarillo. «Une maison a été endommagée, mais la famille était au sous-sol… il n’y a eu ni blessé ni mort.»

Dimanche, des conditions météorologiques plus violentes ont traversé le Texas et l’Oklahoma jusqu’au Mississippi. Les plus grandes menaces étaient les fortes averses et les vents destructeurs, a déclaré AccuWeather. Certaines parties du Missouri ont été inondées de 7 pouces de pluie samedi, et d’autres étaient prévues pour dimanche

Le service météorologique national de Little Rock, Arkansas, a averti que de fortes et violentes tempêtes seraient possibles dimanche soir.

« Les vents destructeurs resteront la principale menace, mais une tornade isolée ne peut pas être complètement exclue », a déclaré le service météorologique.

Des tempêtes violentes et en rafales peuvent se déplacer vers l’est dans les vallées de l’Ohio et du Tennessee lundi, a déclaré AccuWeather.

Contribuer: The Associated Press