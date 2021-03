L’hiver et le printemps sont entrés en collision dimanche alors que certaines parties du Colorado, du Wyoming, de l’Utah et du Nebraska ont été envahies par jusqu’à 4 pieds de neige tandis que l’Oklahoma, l’Arkansas et le Missouri se préparaient à de fortes pluies, des vents violents, des inondations et d’éventuelles tornades.

Cheyenne, Wyoming a vu des totaux de neige de 25,8 pouces – brisant un précédent record de 2 jours détenu depuis 1979, selon le Service météorologique national. Et plus pourrait arriver – le service météorologique a averti que certaines régions pourraient voir jusqu’à 50 pouces de neige et des rafales de vent allant jusqu’à 60 mi / h avant que le temps ne se calme lundi.

« Les tempêtes hivernales historiques et paralysantes auront un impact significatif sur tout le sud-est du Wyoming et l’ouest du Nebraska panhandle », a-t-il rapporté. «Les conditions de blizzard généralisées» rendaient le voyage «dangereux ou impossible».

Plus de 2 000 vols ont été annulés à destination et en provenance de Denver seulement au cours du week-end. De nombreuses autoroutes et routes locales ont été fermées, y compris quelques-unes pour lesquelles «aucun autre itinéraire n’est conseillé».

Au Colorado, certaines régions avaient déjà près de 30 pouces de neige à midi dimanche. Un pied de neige était tombé à Denver, et d’autres étaient en route.

« Des accumulations de neige totales de 12 à 24 pouces pour le couloir de l’Interstate 25 et jusqu’à 3-4 pieds dans les contreforts nord », a averti le National Weather Service. « Des rafales de vent de 30 à 40 mi / h provoqueront de la poudrerie et de la poudrerie. »

Les compagnies aériennes émettent des dérogations pour les aéroports du Colorado: Tempête hivernale Xylia

Le ministère des Transports du Colorado a signalé un grand nombre de fermetures d’autoroutes, y compris des bandes de l’Interstate 70 qui s’étend d’est en ouest à travers l’État. Le centre d’information sur les avalanches du Colorado a établi le risque d’avalanche comme élevé, mettant en garde contre des «conditions d’avalanche très dangereuses».

« Lentement à monter samedi, la tempête se fait connaître dimanche », a tweeté dimanche après-midi le département des transports de l’Etat. « Le voyage de retour des montagnes à #Denver sera extrêmement difficile dimanche. Les automobilistes prévoient de reporter leur voyage à lundi. »

Les routes principales au sud-est d’une ligne qui traverse en diagonale le coin sud-ouest du Wyoming jusqu’à son coin nord-est ont été fermées dimanche, y compris les routes entrant et sortant de Cheyenne et Casper.

L’Associated Press a rapporté que 98 camions étaient bloqués à l’extérieur de Cheyenne.

Certaines parties du Texas étaient en mode de récupération après avoir été battues par des tornades et de violentes tempêtes vendredi et samedi. À Amarillo, des dizaines de randonneurs ont été évacués d’un sentier après deux éventuelles tornades dans la région. Le shérif du comté de Randall, Christopher Forbis, a signalé qu’il grêlait la taille des balles de baseball.

«Les lignes électriques et une tour cellulaire sont en panne», a déclaré Chad Orton, directeur de la gestion des urgences de la région d’Amarillo. «Une maison a été endommagée, mais la famille était au sous-sol… il n’y a eu ni blessé ni mort.»

Dimanche, des conditions météorologiques plus violentes ont traversé le Texas et l’Oklahoma jusqu’au Mississippi. Les plus grandes menaces étaient les fortes averses et les vents destructeurs, a déclaré AccuWeather. Certaines parties du Missouri ont été inondées de 7 pouces de pluie samedi, et d’autres étaient prévues pour dimanche.

Le service météorologique national de Little Rock, Arkansas, a averti que de fortes et violentes tempêtes étaient possibles dimanche soir.

« Les vents destructeurs resteront la principale menace, mais une tornade isolée ne peut pas être complètement exclue », a déclaré le service météorologique.

Des tempêtes violentes et en rafales pourraient se déplacer vers l’est dans les vallées de l’Ohio et du Tennessee lundi, a déclaré AccuWeather.

Contribuer: The Associated Press