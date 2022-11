La tempête hivernale fait craindre la pluie, la neige et les inondations en Californie

LOS ANGELES (AP) – Une tempête hivernale majeure a frappé la Californie mardi, apportant de la pluie et de la neige à l’état frappé par la sécheresse ainsi que d’éventuelles inondations soudaines dans les zones récemment marquées par des incendies de forêt, ont déclaré des météorologues.

La tempête devrait durer jusqu’en milieu de semaine. Il est arrivé lundi, laissant espérer que les précipitations pourraient émousser une saison de feux de forêt déjà modérée en Californie.

Mais dans certaines régions, la pluie a posé ses propres problèmes. La ville de Duarte, dans les contreforts sud de la Californie des montagnes de San Gabriel, émis des ordres d’évacuation obligatoires tard lundi soir pour environ 25 maisons dans la zone des cicatrices de brûlures de Fish Fire.

Dans le nord de la Californie, les météorologues ont émis une veille de crue éclair jusqu’à 17 heures mardi, avertissant que de fortes pluies pourraient entraîner des coulées de débris et des inondations soudaines dans les cicatrices de brûlure des incendies de forêt du Colorado et de la rivière.

Les météorologues du National Weather Service prévoient entre 1 et 3 pouces (2,54 et 7,62 centimètres) de précipitations jusqu’à mercredi sur la côte et les vallées de la région de Los Angeles. Les contreforts et les montagnes pouvaient voir jusqu’à 5 pouces (12,70 centimètres). Les orages devraient durer mardi après-midi jusque dans la soirée.

Les météorologues disent que les sommets des montagnes au-dessus de 6 000 pieds (1 800 mètres) d’altitude pourraient recevoir de 6 à 12 pouces (15 à 30 centimètres) de chutes de neige, avec 20 pouces (50 centimètres) possibles localement.

