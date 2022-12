La tempête hivernale et le froid mordant pourraient perturber les voyages de vacances, selon les prévisionnistes

Une tempête hivernale devrait se développer et se déplacer dans certaines parties des Appalaches centrales, de l’est des Grands Lacs, du centre de l’Atlantique et du nord-est, apportant un mélange de vents forts, de pluie et de neige qui pourraient rendre les voyages dangereux avant le week-end de vacances, le National Le service météorologique a déclaré dimanche.

Un Noël extrêmement froid est également en réserve pour de vastes régions du centre et de l’est des États-Unis, car une explosion d’air arctique devrait déferler, envoyant des températures plongeant bien en dessous de leurs moyennes de fin décembre, ont déclaré les prévisionnistes.

“Le tandem de températures extrêmement froides et d’un système de tempête qui s’intensifie sur les Rocheuses et les plaines centrales d’ici le milieu de la semaine signifiera des déplacements dangereux pour de nombreux endroits le long et à l’est des Rocheuses”, a déclaré le service météorologique, ajoutant que toute personne dans ces régions devrait surveiller de près Les prévisions.

Dans les plaines du nord et le Haut-Midwest, les températures pourraient plonger dans les adolescents négatifs la veille de Noël et les jours suivants, selon le service. Il a déclaré que des températures inférieures à zéro pourraient atteindre aussi loin au sud que les plaines centrales, tandis que le tronçon allant du nord-est à la vallée de l’Ohio et jusqu’aux Grands Lacs peut s’attendre à des températures à un chiffre. Des températures inférieures à zéro sont prévues même pour certaines parties du sud du Texas, de la côte du golfe et de la Floride au cours du week-end et de la semaine suivante, a indiqué le service.