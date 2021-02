La tempête hivernale du Texas entraîne un froid extrême et des pannes de courant généralisées

Photo de Montinique Monroe / Getty Images

La tempête hivernale Uri a dévasté le Texas et certaines parties du sud des États-Unis. Suivez les dernières nouvelles.

La tempête hivernale Uri a dévasté de grandes parties du sud-ouest et du sud-est des États-Unis en février, provoquant une déclaration d’état d’urgence du président Joe Biden et une mobilisation de secours pour aider les Américains aux prises avec les retombées.

Au total, le Service météorologique national a rapporté que 150 millions d’Américains étaient sous divers avertissements de tempête hivernale, avec l’impact le plus lourd sur les régions du pays historiquement non préparées pour les températures glaciales.

Les effets ont été particulièrement graves au Texas, où certaines des températures les plus froides en 30 ans ont entraîné des problèmes en cascade avec la demande d’électricité et l’approvisionnement en énergie. Gaz naturel, charbon, éolien, nucléaire et solaire les sources d’énergie ont toutes été affectées dans une certaine mesure par le froid, les exploitants d’électricité n’ayant pas réussi à se préparer à un pic record de la demande d’électricité.

Cela a conduit à plus de 4,2 millions de clients sans électricité dans tout l’État le 16 février, entre les pannes et les pannes de courant programmées pour faire face aux pénuries d’énergie. Alors que les pannes s’éternisent, groupes d’entraide et des organisations de secours sont intervenues pour nourrir, vêtir et loger les habitants vulnérables.

Alors que le temps plus chaud devrait atténuer la pression immédiate sur l’État, les Texans doivent maintenant faire face aux implications durables de la tempête hivernale à la lumière des défaillances des infrastructures de l’État.