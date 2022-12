La tempête hivernale dans les Maritimes force la fermeture d’écoles et coupe l’électricité à des milliers de personnes

Une grande partie des Maritimes était sous avertissement de tempête hivernale mardi, avec une tempête de neige forçant la fermeture d’écoles dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard et des milliers de foyers et d’entreprises sans électricité, principalement sur l’île du Cap-Breton.

Les voyageurs sont avertis des conditions dangereuses dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Les prévisions prévoyaient jusqu’à 40 centimètres de neige, ainsi que des vents soufflant jusqu’à 100 km/h. Dans l’après-midi, la neige s’était changée en pluie.

La météorologue de CBC News, Tina Simpkin, a déclaré que la tempête avait commencé dans la nuit au Cap-Breton, avec 15 centimètres déjà au lever du soleil à certains endroits.

“Il neige, donc ça ne va pas être amusant”, a-t-elle déclaré.

Transit Cape Breton ne fonctionne pas en raison du mauvais état des routes, et les traversiers à destination et en provenance de Sydney, en Nouvelle-Écosse, sont annulés pour la journée. (Craig Paisley/CBC)

Jusqu’à 40 millimètres de pluie pourraient tomber sur certaines parties de l’île, augmentant la possibilité d’inondations, selon Environnement Canada.

Un certain nombre d’écoles et certains bureaux gouvernementaux sont fermés partout en Nouvelle-Écosse. Pendant ce temps, Transit Cape Breton ne fonctionne pas en raison du mauvais état des routes, et les ferries à destination et en provenance de Sydney, en Nouvelle-Écosse, sont annulés pour la journée.

La carte des pannes de Nova Scotia Power montrait environ 23 500 clients sans électricité en milieu d’après-midi mardi, dont environ 20 000 au Cap-Breton.

Jusqu’à 30 cm de neige à l’Î.-P.-É.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la tempête a commencé dans le comté de Kings dans l’est, mais devrait se propager à toute la province dans l’après-midi. Jusqu’à 30 centimètres de neige étaient attendus.

“La neige continue de pousser vers l’ouest tout au long de l’après-midi et du soir, avec des rafales de vent du nord-ouest de 50 à 80 km/h, des rafales dépassant 90 km/h possibles pour les zones exposées/côtières”, a déclaré le météorologue de CBC Jay Scotland.

“L’état des routes va se détériorer cet après-midi et cette soirée, avec de la poudrerie et de la poudrerie, et je ne peux pas non plus exclure d’éventuelles pannes locales en raison de vents violents.”

La neige commençait à recouvrir le sol dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard en début d’après-midi mardi. (Carolyn Ryan/CBC)

La tempête devrait se poursuivre toute la nuit et diminuer vers l’aube, avec possibilité de grésil, de pluie verglaçante et de pluie.

Des marées plus hautes que la normale pourraient également accompagner la tempête, a déclaré Environnement Canada dans son bulletins météorologiques spéciaux associés.

La Direction des écoles publiques a échelonné les fermetures d’écoles et annulé toutes les activités parascolaires liées aux étudiants, tandis que l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a fermé plus tôt. Une liste plus complète des fermetures peut être trouvée ici.

Neige mêlée de pluie au NB au cours de la nuit

Pendant ce temps, le nord, l’est et certaines régions du centre du Nouveau-Brunswick verront des chutes de neige pouvant atteindre 25 centimètres dans certaines régions à partir de mardi après-midi et jusqu’à mercredi.

Environnement Canada met en garde contre des “conditions hivernales dangereuses”, ces régions s’attendant également à des vents allant jusqu’à 90 à 100 km/h. La neige devrait devenir abondante d’ici mardi soir et se mélanger à la pluie dans la nuit.

Forte neige & le vent pousse vers le nord-ouest cet après-midi sur la côte de Northumberland, Î.-P.-É. & au N.-B.

La neige se répand à travers le NB ce soir (un peu de mélange) tandis que le Cap-Breton gèle & se mélange à la neige.

La neige revient dans le nord-ouest de la Nouvelle-Écosse mercredi, les conditions s’améliorent au Nouveau-Brunswick.#nsstorm #nbstorm pic.twitter.com/G6cGYtcxBO —@ryansnoddon

Les résidents de zones avec des avertissements de tempête hivernale en place sont invités à reporter les déplacements non essentiels car “la visibilité peut parfois être soudainement réduite en cas de forte neige”.

D’autres régions de la province sont sous avertissement de neige, avec 15 à 20 cm de neige attendus, à partir de mardi soir jusqu’à mercredi midi.

Ailleurs au Canada atlantique, de nombreuses parties de Terre-Neuve sont sous avertissements de pluie et de ventavec de fortes pluies et des vents forts attendus.

Certaines régions du nord-ouest de la province, dont Gros-Morne, pourraient également voir de 15 à 40 centimètres – ou plus – de neige, selon Environnement Canada.