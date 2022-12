La tempête hivernale dans les Maritimes ferme certaines écoles et laisse des milliers de personnes sans électricité

Une tempête hivernale accompagnée de neige et de vents violents a provoqué des pannes d’électricité dans les provinces maritimes, la fermeture d’écoles et la fermeture de certains transports.

À midi mercredi, il y avait environ 9 900 clients touchés en Nouvelle-Écosse, 3 800 au Nouveau-Brunswick et 1 300 à l’Î.-P.-É.

Les avertissements qui étaient en place dans les trois provinces sont terminés, même s’il y avait toujours un bulletin météorologique spécial en place le long de la côte sud-est du Nouveau-Brunswick, avec des niveaux d’eau plus élevés que la normale prévus.

Nouveau-Brunswick

Des écoles et certains services de santé ont fermé dans une grande partie du Nouveau-Brunswick, et le Réseau de santé Vitalité a temporairement fermé ses bureaux de l’équipe enfance-jeunesse et ses bureaux de santé publique, y compris les services de toxicomanie sans rendez-vous, à Caraquet, Shippagan et Tracadie jusqu’à 13 h HA.

Environnement Canada a mis à jour les avertissements de tempête pour la Péninsule acadienne, Bathurst, Chaleur, Campbellton, le comté de Restigouche et Miramichi, avec 10 à 15 centimètres de neige supplémentaires attendus d’ici midi, avec des vents en rafales de 90 à 110 km/h.

Les précipitations se transformeront en un mélange de neige et de pluie dans l’après-midi.

“Soyez prêt à adapter votre conduite aux conditions routières changeantes”, a déclaré Environnement Canada dans un communiqué.

L’avertissement indiquait que les autoroutes, les allées et les parkings pourraient devenir difficiles à naviguer à mesure que la neige s’accumule.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, on s’attendait à ce que jusqu’à 40 centimètres de neige tombent sur le Cap-Breton et que des vents soufflent en rafales jusqu’à 100 km/h.

Certaines des plus importantes pannes de courant ont été dispersées dans la partie est du continent et au Cap-Breton.

Les écoles ont été annulées ou retardées dans certaines régions.

Î.-P.-É.

Les écoles sont fermées partout à l’Île-du-Prince-Édouard, l’enseignement postsecondaire et de nombreux bureaux retardant l’ouverture.

Le gros de la neige est tombé, avec seulement quelques centimètres supplémentaires attendus, mais les vents restent forts, avec des rafales jusqu’à 90 km/h possibles. Cela crée de la poudrerie et des conditions dangereuses sur les routes.

Il y a eu quelques annulations de vols à l’aéroport de Charlottetown, mais le trafic fonctionne normalement sur le pont de la Confédération entre l’Î.-P.-É. et le N.-B. Les traversiers entre l’Î.-P.-É. et la Nouvelle-Écosse ont été annulés, mais devaient reprendre à 11 h 30 HA.