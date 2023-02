La tempête hivernale coupe l’électricité dans certaines parties du Texas pour la deuxième fois en trois ans

Les systèmes scolaires de la région de Dallas et d’Austin, ainsi que de nombreux autres dans l’Oklahoma, l’Arkansas et Memphis, au Tennessee, ont fermé jeudi alors que la neige, le grésil et la pluie verglaçante continuaient de pénétrer. Les transports en commun de Dallas ont également connu des «retards importants» tôt jeudi, selon un communiqué de Dallas Area Rapid Transit.

Les équipages de l’aéroport ont lutté contre la glace pour garder les pistes ouvertes. Jeudi matin, les compagnies aériennes avaient annulé plus de 500 vols à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth, soit plus du quart de tous les vols prévus pour la journée. Pourtant, c’était en baisse par rapport à environ 1300 annulations mercredi et plus de 1000 mardi, selon FlightAware.com.

Un mélange glacé recouvre un échangeur autoroutier à Dallas. Crédit:PA

Des dizaines de vols supplémentaires ont été annulés jeudi à Dallas Love Field et à l’aéroport international d’Austin-Bergstrom.

Les veilles et les avertissements concernant les conditions hivernales s’étendaient de la frontière ouest du Texas avec le Mexique en passant par l’Oklahoma, l’Arkansas et la Louisiane, jusqu’à l’ouest du Tennessee et le nord du Mississippi.

Et lors d’un briefing jeudi avec le Centre fédéral de prévision météorologique, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont été avertis que les refroidissements éoliens – l’effet combiné du vent et de l’air froid sur la peau exposée – dans les années 50 “pourraient être les plus froids ressentis depuis des décennies”.