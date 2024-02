La tempête hivernale bat le record de New York pour le plus grand nombre de neige quotidienne en 2 ans

Une tempête hivernale rapide a balayé le nord-est mardi, recouvrant de neige de la ligne Mason-Dixon jusqu’au sud de la Nouvelle-Angleterre. La ville de New York a vu une neige labourable, avec 3,2 pouces signalés à Central Park. C’est plus que ce qui a été enregistré pendant toute l’année 2023 et cela restera dans les livres comme le jour le plus enneigé de Central Park depuis une tempête des 28 et 29 janvier 2022, lorsque 8,5 pouces de neige sont tombés.

La ville de New York a récemment connu une longue sécheresse de neige. L’hiver dernier a été le moins enneigé jamais enregistré et, jusqu’à ce que 1,4 pouces tombent le 16 janvier de cette annéeil a enduré un nombre record de 701 jours civils sans un pouce de neige.

Mais de la neige modérée à forte est tombée mardi matin. Au milieu de la neige, la visibilité dans la Big Apple est tombée à un quart de mile pendant trois heures. La neige était intense mais brève ; tous les avertissements pour la région des trois États ont été abandonnés en milieu d’après-midi.

La mesure de mardi était un peu en deçà des prévisions du National Weather Service, de 5 à 7 pouces, mais les zones voisines en ont vu davantage. L’aéroport JFK a enregistré 4,2 pouces et 6,9 pouces sont tombés à Coney Island. Plus à l’est, sur Long Island, 8,7 pouces sont tombés dans Locust Valley. Yonkers, sur la rivière Hudson, juste à l’extérieur de la ville au nord-ouest, a obtenu 8 pouces.

Plusieurs défis de prévision se sont superposés pour faire de la prévision de ce qui se passerait à New York un véritable casse-tête.

Défi 1 : Il était difficile de prévoir d’étroites « bandes » de fortes chutes de neige

Lors de grosses tempêtes, les précipitations ne tombent pas uniformément partout. Au lieu de cela, des « bandes à mésoéchelle » se produisent avec des « bandes » étroites de neige abondante – environ 16 milles de large – intégrées dans de vastes zones de précipitations légères. L’air monte à l’intérieur des épaisses bandes de neige et s’enfonce dans des « fossés » de neige environnante plus légère.

Dans le cas de mardi, les groupes les plus importants se sont garés juste à l’ouest – et à l’est – de Central Park.

“Jusqu’où irait le meilleur baguage à l’intérieur des terres” était un défi, a déclaré Jay Engle, météorologue au bureau du service météorologique desservant la ville de New York.

Pourtant, l’est de la Pennsylvanie, le nord du New Jersey et la basse vallée de l’Hudson ont vu entre 6 et 10 pouces. C’est là qu’une bande de « déformation » s’installe. Cela signifie que l’étirement de l’air aux niveaux moyens de l’atmosphère a tiré l’air de bas en haut, augmentant ainsi les taux de chute de neige.

Ensuite, sur l’est de Long Island, le Connecticut, le Rhode Island et le sud-est du Massachusetts, les quantités de neige les plus abondantes – y compris jusqu’à 15,7 pouces à Hartford – ont été causées en grande partie par la « frontogenèse ». C’est le processus par lequel les masses d’air qui s’affrontent entraînent la formation d’un front localisé et d’une zone étroite de neige particulièrement abondante.

Défi 2 : Les températures étaient à peine assez froides pour qu’il neige

Un autre gros défi ? La température à Central Park est restée au-dessus de zéro pendant qu’il neigeait, limitant l’accumulation.

« C’est le problème », a déclaré Engle, « avec des températures si marginales, vous obtenez un compactage de la neige déjà tombée. En gros, il faut continuer à neiger pour moins accumuler et compacter.

Il a expliqué que cela était particulièrement vrai dans les zones urbaines, où l’asphalte et le ciment contribuent à diffuser la chaleur du sol. Les températures au sol étaient d’environ 33 ou 34 degrés, ce qui est au mieux limite pour l’accumulation de neige.

Engle a également mentionné un autre facteur limitant : les chutes de neige plus légères à New York n’ont pas provoqué un « refroidissement dynamique » suffisant de l’atmosphère. L’air se serait refroidi davantage si la neige avait été plus lourde et était tombée dans l’air légèrement plus sec et s’était évaporée.

Défi 3 : les prévisions des modèles sont erronées

De nombreux résidents ont peut-être remarqué des changements rapides dans les prévisions faites entre lundi matin et soir.

Boston, qui devait voir entre 7 et 13 pouces seulement 36 heures avant que la neige ne commence à tomber, terminé avec un dérisoire 0,1 pouces. Albanie — initialement fixé pour obtenir 8 à 12 pouces – je n’ai pas vu de flocon.

Les prévisions pour la ville de New York n’ont pas autant rebondi, mais elles ont tout de même fluctué. Lundi matin, les modèles haute résolution projetaient environ 10 pouces ; les modèles ultérieurs représentaient plus près de 6 ou 7 pouces.